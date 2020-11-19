من كل بقاع العالم … الملك يتوصل بتهاني عيد الاستقلال

توصل صاحب الجلالة الملك محمد السادس ببرقية تهنئة من العماد ميشال عون، رئيس الجمهورية اللبنانية، وذلك بمناسبة عيد الاستقلال.

وأعرب الرئيس اللبناني، في هذه البرقية، عن تهانيه القلبية لجلالة الملك، ومتمنياته بأن ينعم المغرب في ظل القيادة الحكيمة لجلالته بالعزة والتطور والبركات.

ومما جاء في هذه البرقية “وإذ أؤكد لكم حرصي على المضي في تطوير علافتنا الثنائية الأخوية في مختلف المجالات وتمتينها بما يعود بالخير على بلدينا، أتطلع إلى توثيق عملنا المشترك والنظر معا إلى مستقبل يسوده السلام والوحدة بين دولنا العربية”.

وتوصل صاحب الجلالة الملك محمد السادس ببرقية تهنئة من رئيس جمهورية كوت ديفوار، الحسن واتارا، بمناسبة الذكرى ال65 لعيد الاستقلال.

وأعرب واتارا في هذه البرقية، باسم الشعب والحكومة الإيفواريين، وباسمه الخاص، عن أحر تهانئه وأطيب تمنياته بموفور الصحة وطول العمر والسعادة لجلالة الملك، وبالنجاح والازدهار المتواصل للشعب المغربي الشقيق.

ومما جاء في برقية الرئيس الإيفواري، “يطيب لي أن أغتنم هذه الفرصة لأؤكد لكم، مجددا، عزمي العمل، بتنسيق مع جلالتكم، على توطيد علاقات الأخوة والتعاون التاريخية والمتينة التي تجمع بلدينا لما فيه رفاه شعبينا”.

وتوصل صاحب الجلالة الملك محمد السادس ببرقية تهنئة من رئيس دولة فلسطين، رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، محمود عباس، وذلك بمناسبة ذكرى عيد الاستقلال.

ومما جاء في برقية الرئيس الفلسطيني “باسم دولة فلسطين وشعبها وبالأصالة عن نفسي، يسرنا أن نتقدم لجلالتكم ومن خلالكم للحكومة وللشعب المغربي الشقيق بأحر التهاني القلبية وأجل التبريكات الأخوية، بمناسبة احتفالكم بعيد الاستقلال المجيد، داعين المولى عز وجل لجلالتكم ولبلدكم ولشعبكم بدوام التقدم والرخاء”.

وأعرب الرئيس الفلسطيني، في هذه البرقية، عن “تثمينا العالي لمسيرة البناء والنهضة والتنمية التي تحققت في عهدكم الميمون، ولحكمتكم بالحفاظ على دور المملكة المغربية الريادي إقليميا ودوليا، ولدعمكم قضايا أمتنا المجيدة، وفي طليعتها القضية الفلسطينية، التي حظيت ولا تزال بمناصرة ووفاء قيادة وشعب المغرب الأبي، شاكرين وشعبنا الفلسطيني التزامكم العربي الأصيل بقضيتنا وبنضال شعبنا المشروع من أجل نيل حقوقه في الحرية والاستقلال والسيادة على تراب أرض فلسطين وعاصمتها القدس الشريف”.

كما عبر محمود عباس عن أطيب تمنياته لجلالة الملك بالصحة والسعادة والتوفيق، ولعلاقات الأخوة التاريخية الوطيدة التي تجمع الشعبين والبلدين بالمزيد من التطور والارتقاء.

وتوصل صاحب الجلالة الملك محمد السادس ببرقية تهنئة من هيثم بن طارق، سلطان عمان، وذلك بمناسبة عيد الاستقلال.

وجاء في هذه البرقية “يطيب لنا والمملكة المغربية الشقيقة تحتفل بذكرى استقلالها، أن نبعث إلى جلالتكم بخالص تهانينا وصادق تمنياتنا لشخصكم بموفور الصحة والسعادة والعمر المديد، سائلين الله العلي القدير أن يعيد هذه المناسبة وأمثالها على جلالتكم وقد حققتم المزيد مما يصبو إليه الشعب المغربي الشقيق من تقدم ورقي وازدهار في ظل قيادتكم الحكيمة”.

توصل صاحب الجلالة الملك محمد السادس ببرقية تهنئة من الرئيس التونسي، قيس سعيد، وذلك بمناسبة عيد الاستقلال.

ومما جاء في هذ البرقية “يسعدني بمناسبة إحياء ذكرى عيد الاستقلال المجيد للمملكة المغربية الشقيقة، أن أتقدم إلى جلالتكم أصالة عن نفسي ونيابة عن الشعب التونسي بأصدق عبارات التهاني وأخلص تمنياتنا الأخوية بدوام الصحة والسعادة وإلى الشعب المغربي الشقيق باطراد التقدم والرخاء والمناعة”.

وقال الرئيس التونسي في هذه البرقية “إننا نستذكر، بهذه المناسبة الخالدة، بكل إجلال وخشوع التضحيات الجسام التي قدمها الشعب المغربي وتمسكه بالعروة الوثقى لنيل حريته وكرامته، ونستخضر بكل فخر نضالاته الطويلة وملاحمه البطولية لبناء دولته المستقلة وتحقيق تنميتها”.

وجدد الرئيس التونسي الإعراب لجلالة الملك، بهذه المناسبة السعيدة، عن حرصه الراسخ على “مواصلة تعزيز سنة التشاور والتنسيق القائمة بيننا، والعمل سويا من أجل الارتقاء بمسيرة التعاون المتميز بين بلدينا إلى أفضل المراتب، داعيا الله تعالى أن يكلل مساعينا المشتركة بالتوفيق والنجاح لمزيد توطيد عرى الأخوة المتينة بين شعبينا الشقيقين”.