السعودية والإمارات تباركان للملك عيد الاستقلال

توصل صاحب الجلالة الملك محمد السادس ببرقية تهنئة من الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبو ظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وذلك بمناسبة عيد الاستقلال.

وعبر الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، في هذه البرقية، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات لجلالة الملك بموفور الصحة والسعادة، ولحكومة وشعب المملكة المغربية الشقيق بمزيد من التقدم والازدهار.

وتوصل صاحب الجلالة الملك محمد السادس ببرقية تهنئة من جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل مملكة البحرين، وذلك بمناسبة عيد الاستقلال.

وجاء في هذه البرقية “باسمنا ونيابة عن شعب مملكة البحرين، يسعدنا أن نتقدم لجلالتكم بعاطر التهاني وخالص التبريك مقرونة بأطيب تحياتنا بمناسبة ذكرى عيد الاستقلال المجيد للمملكة المغربية الشقيقة، أعاده الله عليكم وأنتم بموفور الصحة والسعادة، وعلى الشعب المغربي الشقيق وقد تحقق له بقيادتكم الحكيمة ما يصبو إليه من ارتقاء وازدهار، وأن يوثق عرى الأخوة القائمة بين بلدينا وشعبينا الشقيقين ويزيدها قوة ومتانة على مر العصور”.

وتوصل صاحب الجلالة الملك محمد السادس ببرقية تهنئة من نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وذلك بمناسبة عيد الاستقلال.

وعبر الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، في هذه البرقية، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات لجلالة الملك بموفور الصحة والسعادة، ولحكومة وشعب المملكة المغربية الشقيق بمزيد من التقدم والازدهار.

وتوصل صاحب الجلالة الملك محمد السادس ببرقية تهنئة من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد السعودي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، وذلك بمناسبة عيد الاستقلال.

وجاء في هذه البرقية “يسرني بمناسبة ذكرى يوم الاستقلال لبلدكم، أن أعبر لجلالتكم عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة، راجيا لحكومة وشعب المملكة المغربية الشقيق المزيد من التقدم والازدهار”.