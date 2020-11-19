الملك يتوصل بالتهاني بمناسبة عيد الاستقلال

توصل صاحب الجلالة الملك محمد السادس ببرقية تهنئة من باتريس تالون، رئيس جمهورية بنين، وذلك بمناسبة عيد الاستقلال.

وأعرب تالون في هذه البرقية، باسم حكومة وشعب بنين، وباسمه الخاص، عن أحر تهانئه وتمنياته بموفور الصحة والسعادة لجلالة الملك ولأفراد الأسرة الملكية الشريفة، وبالسلام والتقدم للشعب المغربي الشقيق.

ومما جاء في برقية رئيس بنين “أغتنم هذه الفرصة لأؤكد لكم، مجددا، التزامي واستعدادي للعمل سوية معكم، على تعزيز علاقات الصداقة والتعاون القائمة بين بلدينا”.

وتوصل صاحب الجلالة الملك محمد السادس، ببرقية تهنئة من الأمين العام لاتحاد المغرب العربي، الطيب البكوش، بمناسبة ذكرى عيد الاستقلال.

ومما جاء في هذه البرقية “يشرفني بمناسبة احتفال المملكة المغربية بالذكرى الخامسة والستين لعيد الاستقلال المجيد أن أرفع لجلالتكم أسمى عبارات التهاني وأصدقها وللشعب المغربي خالص الأماني بمزيد التقدم والازدهار”.

وأضاف البكوش أنه “في الوقت الذي يطيب لي فيه التنويه بتمسككم بالمثل المغاربية وحرصكم على توفير كل الظروف الملائمة لمواصلة بناء الصرح المغاربي في كنف التضامن والوعي بالمصير المشترك، وفاء للمناضلين والشهداء من أجل الاستقلال، أدعو الله العلي القدير أن يوفق مساعي جلالتكم نحو تحقيق تطلعات أبناء المغرب العربي لمزيد التآخي والعمل التكاملي. والله أسال أن يعيد أمثال هذه الذكرى المجيدة على الشعب المغربي بالمناعة والرفاه والخير العميم”.

وتوصل الملك محمد السادس ببرقية تهنئة من الرئيس العراقي، برهم صالح، وذلك بمناسبة عيد الاستقلال.

ومما جاء في هذه البرقية “يسرني أن أبعث لجلالتكم، باسم الشعب العراقي وباسمي شخصيا، التهاني الحارة والتبريكات الصادقة، بمناسبة عيد الاستقلال لبلدكم الشقيق، سائلا الله تبارك وتعالى أن يمن عليكم بالصحة الوافرة والنجاح المتواصل، وأن يفيض على الشعب المغربي بالخير والازدهار”.

وأكد الرئيس العراقي، في هذه البرقية، حرصه على توطيد وتطوير العلاقات الثنائية القائمة بين البلدين في مختلف المجالات وبما يخدم المصالح العليا المشتركة بين الشعبين الشقيقين.