الملك يهنئ رئيس بولونيا بمناسبة احتفال بلاده بعيد استقلالها

بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس برقية تهنئة إلى رئيس جمهورية بولونيا أندري دودا، وذلك بمناسبة احتفال بلاده بعید استقلالها.

وبهذه المناسبة، أعرب جلالة الملك عن أحر التهاني وأصدق المتمنيات لأندري دودا بموفور الصحة والسعادة ، وللشعب البولوني بمزيد التقدم والازدهار.

ومما جاء في هذه البرقية “وإذ أشيد بعلاقات الصداقة المتينة التي تجمع بلدينا، أؤكد لفخامتكم حرصي القوي على مواصلة العمل سويا معكم، من أجل السير قدما في تعزيز التعاون المثمر المغربي-البولوني، والرقي به إلى المستوى الأمثل الذي نبتغيه له، لما فيه خير شعبينا الصديقين”.