حجز أقراص”إكستازي” بمكناس

تمكنت عناصر الشرطة التابعة للهيأة الحضرية العاملة بالمحطة الطرقية بمكناس، مساء الأحد الماضي، من إيقاف شخص للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بحيازة وترويج الأقراص المهلوسة بالعاصمة الإسماعيلية.

ووفق مصادر عليمة، فقد جرى إيقاف المشتبه فيه البالغ من العمر 36 سنة بالمحطة الطرقية سيدي سعيد بمكناس بمجرد وصوله على متن حافلة لنقل المسافرين، قادمة من إحدى مدن الشمال، بعدما حامت شكوك حوله. وأسفرت عملية تفتيش أغراضه عن العثور بحوزته على 73 قرصا مهلوسا من صنف “إكستازي”، كان المشتبه فيه يعتزم ترويجها وسط شباب مكناس والمناطق المجاورة حسب المصدر ذاته، إضافة إلى 800 درهم وهاتف محمول.

وتم الاحتفاظ بالموقوف رهن تدبير الحراسة النظرية، من أجل تعميق البحث معه، وإيقاف باقي المتورطين المفترضين في هذا النشاط الإجرامي المحظور تحت إشراف النيابة العامة المختصة ،و كذا العمل على تحديد الجهة، التي كان ينوي المتهم تسليمها هذه الكمية من المؤثرات العقلية المحظورة.

ح . ب (مكناس)