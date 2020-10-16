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الرصد الوبائي ليوم الجمعة … 3498 حالة جديدة
أعلنت وزارة الصحة، اليوم الجمعة، عن تسجيل 3317 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، و2953 حالة شفاء، و46 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة المنصرمة.
وأوضحت وزارة الصحة، في النشرة اليومية لنتائج الرصد الوبائي ل(كوفيد-19)، أن الحصيلة الجديدة رفعت العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالمملكة إلى 167 ألف و148 حالة منذ الإعلان عن أول حالة في 2 مارس الماضي، ومجموع حالات الشفاء التام إلى 138 ألف و989 حالة، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 2818 حالة.
الدار البيضاء سطات 1723
الرباط سلا القنيطرة 425
الشرق 371
طنجة تطوان الحسيمة 217
بني ملال خنيفرة 200
سوس ماسة 174
مراكش أسفي 140
درعة تافيلالت 108
فاس مكناس 60
كلميم واد نون 43
العيون الساقية الحمراء 30
الداخلة وادي الذهب 7