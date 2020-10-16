الرصد الوبائي ليوم الجمعة … 3498 حالة جديدة

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الجمعة، عن تسجيل 3317 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، و2953 حالة شفاء، و46 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة المنصرمة.

وأوضحت وزارة الصحة، في النشرة اليومية لنتائج الرصد الوبائي ل(كوفيد-19)، أن الحصيلة الجديدة رفعت العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالمملكة إلى 167 ألف و148 حالة منذ الإعلان عن أول حالة في 2 مارس الماضي، ومجموع حالات الشفاء التام إلى 138 ألف و989 حالة، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 2818 حالة.

الدار البيضاء سطات 1723

الرباط سلا القنيطرة 425

الشرق 371

طنجة تطوان الحسيمة 217

بني ملال خنيفرة 200

سوس ماسة 174

مراكش أسفي 140

درعة تافيلالت 108

فاس مكناس 60

كلميم واد نون 43

العيون الساقية الحمراء 30

الداخلة وادي الذهب 7