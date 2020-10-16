الناصري ضحية إشاعة

خرج الممثل والمخرج المغربي سعيد الناصري، عن صمته، من خلال فيديو نشره على صفحاته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، لنفي خبر تعرضه لحادثة سير خطيرة.

ونفى الناصري، ما تم تداوله مساء الثلاثاء الماضي، من تعرضه لحادث سير، وهو الخبر الذي تداولته بعض المواقع والصفحات الإلكترونية، على نطاق واسع.

واستنكر الناصري في فيديو ذاته الترويج لخبر لا أساس له من الصحة، قبل أن يدعو الذين يروجون للإشاعات إلى توخي الدقة قبل تداول أي خبر.

وعبر الناصري عن شكره لكل الذين سألوا عنه للاطمئنان على صحته بعد تداول الخبر.

يشار إلى أن الناصري أطل على جمهوره، السنة الماضية، من خلال عمل تلفزيوني، ويتعلق الامر ب”سيتكوم” يحمل اسم “البوي”، يدور حول شخص كان يعيش ظروفا صعبة، ليضطر للعمل خادما في بيت امرأة تدعى دليلى، وهي مالكة منزل وتحتاج إلى من يعتني بابنها، لتتوالى الأحداث المشوقة والطرائف الكوميدية في قالب كوميدي.

إ. ر