الصديقي وتلفزيون الواقع

تستعد الفنانة سحر الصديقي لخوض تجربة جديدة تتجلى في المشاركة في برنامج من تلفزيون الواقع، إذ تقاسمت صورة مع متابعي صفحتها الرسمية على “إنستغرام” من كواليس العمل الجديد.

وأطلت الصديقي على متابعيها على “إنستغرام” وهي بصدد التحضير لأطباق معينة داخل ديكورات صممت خصيصا للبرنامج الجديد، الذي لم تكشف بعد عن اسمه أو تفاصيل أكثر بشأنه.

ومن جهة أخرى، تقاسمت الصديقي مع متابعيها صورا ومقطع فيديو من أجواء الاحتفال بزواج شقيق زوجها الفنان محسن مالزي بخلود وهيب، والتي حظيت بتفاعل عدد كبير من المتابعين الذين تمنوا لهما حياة زوجية سعيدة.

وارتباطا بجديدها الفني، نشرت الصديقي صورة لها رفقة الممثلة زينب عبيد من مشاهد مسلسل “هاينة”، الذي دعت متابعيها لمشاهدة حلقاته على قناة “الأولى”، سيما أنه من الأعمال التي حظيت بنسبة مهمة من المشاهدة، إذ تابع الحلقتين الأولى والثانية حوالي 4.4 ملايين مشاهد.

يشار إلى أن الصديقي خاضت من خلال “هاينة” تجربة جديدة في مجال الدراما التلفزيونية بعد تجارب سابقة أبرزها “ولاد المختار” و”زينة”، الذي تقمصت فيه دور مغنية تحدت الظروف وتمكنت من تحقيق شهرة كبيرة.

وتجمع الصديقي بين التمثيل والغناء، الذي كان البوابة التي دخلت منها عالم الشهرة، وذلك بعد مشاركتها في برنامج “استوديو دوزيم”.

أمينة كندي