الرصد الوبائي ليوم الأربعاء … 3387 حالة جديدة

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الاربعاء، عن تسجيل 3387 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، و2497 حالة شفاء، و41 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة المنصرمة.

وأوضحت وزارة الصحة، في النشرة اليومية لنتائج الرصد الوبائي ل(كوفيد-19)، أن الحصيلة الجديدة رفعت العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالمملكة إلى 160 ألف و333 حالة منذ الإعلان عن أول حالة في 2 مارس الماضي، ومجموع حالات الشفاء التام إلى 133 ألف و959 حالة، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 2726 حالة.

الدار البيضاء سطات 1784

الشرق 329

الرباط سلا القنيطرة 319

طنجة تطوان الحسيمة 185

مراكش أسفي 175

سوس ماسة 172

بني ملال خنيفرة 137

درعة تافيلالت 123

العيون الساقية الحمراء 58

فاس مكناس 51

كلميم واد نون 45

الداخلة وادي الذهب 9