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الرصد الوبائي ليوم الأربعاء … 3387 حالة جديدة
أعلنت وزارة الصحة، اليوم الاربعاء، عن تسجيل 3387 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، و2497 حالة شفاء، و41 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة المنصرمة.
وأوضحت وزارة الصحة، في النشرة اليومية لنتائج الرصد الوبائي ل(كوفيد-19)، أن الحصيلة الجديدة رفعت العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالمملكة إلى 160 ألف و333 حالة منذ الإعلان عن أول حالة في 2 مارس الماضي، ومجموع حالات الشفاء التام إلى 133 ألف و959 حالة، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 2726 حالة.
الدار البيضاء سطات 1784
الشرق 329
الرباط سلا القنيطرة 319
طنجة تطوان الحسيمة 185
مراكش أسفي 175
سوس ماسة 172
بني ملال خنيفرة 137
درعة تافيلالت 123
العيون الساقية الحمراء 58
فاس مكناس 51
كلميم واد نون 45
الداخلة وادي الذهب 9