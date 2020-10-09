الملك يهنئ الأمير مشعل الأحمد الجابر الصباح بمناسبة تعيينه وليا لعهد دولة الكويت

بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس برقية تهنئة إلى صاحب السمو الأمير مشعل الأحمد الجابر الصباح بمناسبة تعيينه وليا لعهد دولة بالكويت.

وقال جلالة الملك في هذه البرقية “يسعدني أن أتوجه إليكم بأحر عبارات التهاني والتبريك بمناسبة تعيين سموكم وليا لعهد دولة الكويت الشقيقة”، معربا جلالته للأمير مشعل الأحمد الجابر الصباح عن متمنياته الصادقة بكامل التوفيق في مهامه السامية الجديدة.

، وأكد جلالة الملك “إني على ثقة أنكم ستكونون خير السند ونعم العضد لأخي الأعز صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، حفظه الله، في ما يخطوه من خطوات سديدة لخدمة المصالح العليا للشعب الكويتي الشقيق”.

ومما جاء في برقية جلالة الملك “وإذ أجدد لكم تهانئي على هذه الثقة الغالية، التي أنتم أهل لها، أرجو أن تتفضلوا، صاحب السمو وأخي العزيز، بقبول أسمى عبارات مودتي وتقديري، مشفوعة بدعواتي الخالصة لكم بموفور الصحة والهناء وطول العمر”.