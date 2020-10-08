الرصد الوبائي ليوم الخميس … رقم قياسي للاصابات

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الخميس، عن تسجيل 2929 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، و2133 حالة شفاء، و47 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة المنصرمة.

وأوضحت وزارة الصحة، في النشرة اليومية لنتائج الرصد الوبائي ل(كوفيد-19)، أن الحصيلة الجديدة رفعت العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالمملكة إلى 142 ألف و953 حالة منذ الإعلان عن أول حالة في 2 مارس الماضي، ومجموع حالات الشفاء التام إلى 120 ألف و275 حالة، بنسبة تعاف تناهز 84،1 في المائة، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 2486 حالة، بنسبة فتك تصل إلى 1،74 بالمائة.

التوزيع الجغرافي الإصابات:

الدار البيضاء سطات 1522

الرباط سلا القنيطرة 366

مراكش أسفي 219

سوس ماسة 207

درعة تافيلالت 131

طنجة تطوان الحسيمة 122

بني ملال خنيفرة 118

الشرق 114

فاس مكناس 76

كلميم واد نون 22

الداخلة وادي الذهب 17

العيون الساقية الحمراء 15