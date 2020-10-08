الرصد الوبائي ليوم الخميس … رقم قياسي للاصابات
أعلنت وزارة الصحة، اليوم الخميس، عن تسجيل 2929 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، و2133 حالة شفاء، و47 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة المنصرمة.
وأوضحت وزارة الصحة، في النشرة اليومية لنتائج الرصد الوبائي ل(كوفيد-19)، أن الحصيلة الجديدة رفعت العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالمملكة إلى 142 ألف و953 حالة منذ الإعلان عن أول حالة في 2 مارس الماضي، ومجموع حالات الشفاء التام إلى 120 ألف و275 حالة، بنسبة تعاف تناهز 84،1 في المائة، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 2486 حالة، بنسبة فتك تصل إلى 1،74 بالمائة.
التوزيع الجغرافي الإصابات:
الدار البيضاء سطات 1522
الرباط سلا القنيطرة 366
مراكش أسفي 219
سوس ماسة 207
درعة تافيلالت 131
طنجة تطوان الحسيمة 122
بني ملال خنيفرة 118
الشرق 114
فاس مكناس 76
كلميم واد نون 22
الداخلة وادي الذهب 17
العيون الساقية الحمراء 15