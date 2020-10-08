30 سنة لصاحب جريمة ” تأنيب الضمير “

أدانت غرفة الجنايات الابتدائية بالجديدة أول أمس (الثلاثاء)، بطل جريمة مابات يعرف ب ” تأنيب الضمير ” ب 30 سنة سجنا نافذا، بعد مؤاخذته من أجل جناية القتل العمد طبقا للفصل 392 من القانون الجنائي، وذلك ارتباطا بجريمة قتل وقعت بشاطئ الجديدة قبل سنتين وسجلت ضد مجهول، قبل أن يتقدم الجاني أمام مكتب رئيس المصلحة الإقليمية للشرطة القضائية، معترفا بأن ضميره أنبه على ما ارتكبت يداه من جرم مشهود في حق شخص ستيني.

وأثناء محاكمته أول أمس (الثلاثاء)، حاول الجاني التراجع عن تصريحاته التمهيدية التلقائية التي أدلى بها في منتصف شهر رمضان الماضي، أمام هيأة حكم ترأسها نورالدين فايزي، وذلك لما استشعر الحكم الذي ينتظره .

لكن سرده لوقائع الجريمة لدى الشرطة ولدى قاضي التحقيق، وما اقتنع به، لم يتركا للجاني بصيص أمل في إقناع هيأة الحكم بأنه بريء.

وفي التفاصيل تقدم شاب يتحدر من الجديدة يبلغ من العمر 34 سنة أمام المصطفى رمحان رئيس المصلحة الإقليمية للشرطة القضائية منتصف رمضان الماضي، ولما استوى أمامه أفاده أنه جاء مبلغا عن جريمة قتل وقعت بشاطئ الجديدة وبالضبط قبل سنتين وسجلت الجريمة ضد مجهول.

وكانت دهشة رئيس المصلحة كبيرة لما بدأ الشاب اعترافاته ” لقد قتلت شخصا ستينيا ورميت جثته في البحر وجئت اليوم للتبليغ عن نفسي ” وجد رمحان نفسه أمام اعترافات لم يعهدها من قبل، لأنه اعتاد على أشخاص يبلغون عن آخرين في جرائم متعددة، لكنه اليوم أمام شاب يعترف بجريمة قتل مقرونة بالسرقة وإخفاء الجثة، وهو يعلم بالمصير الذي ينتظره والذي يصل في القانون الجنائي المغربي حد المؤبد والإعدام. منح رئيس المصلحة الإقليمية للشرطة القضائية مهلة من الوقت للمعترف، لإدراك خطورة ما هو بصدد البوح به، لكنه واصل ” نعم خنقت شخصا ستينيا حد الموت، ورميت جثته في شاطئ الجديدة المقابل لملعب الخيول للامليكة، كان ذلك قبل سنتين من اﻵن وأنني لم أعد أنام مطمئنا. لقد كانت روحه تزورني كلما جن الليل، والآن لأريح ضميري ولأن الروح عزيزة عند الله، جئت لأبلغ عن نفسي، كي أرتاح من شدة العذاب الذي أقاسيه “.

واسترسالا في البحث أفاد أنه قبل سنتين وبينما هو مار بجوار شاطئ الجديدة، وكان الوقت غروبا ناداه شخص يبلغ من العمر قرابة 60 سنة، وطلب منه أن يقتني له علبة سجائر من متجر دخان قريب، وأخرج من جيبه مبلغا ماليا كبيرا، سلمه منه ورقة من فئة 100 درهم للغرض السالف الذكر .

عبدالله غيتومي (الجديدة)