فضيحـة فـي ملـف سطـو علـى شركـة

محكمة الجديدة لم تنجز الخبرة على وثائق مزورة إلا بعد فتح الحدود أمام المتهم وسفره إلى كندا

فضيحة قضائية تشهدها الجديدة، في ملف السطو على شركة للنقل السياحي تزيد قيمتها عن مليارين، إذ رغم مطالبة الطرف المدني بمواصلة إغلاق الحدود في حق خصمه إلى حين إجراء خبرة على وثائق وشيكات الشركة المطعون فيها بالزور، حصل المتهم على جواز سفره وهاجر إلى كندا، وبعدها أمر قاضي التحقيق بالخبرة، فكانت النتيجة أن الوثائق والتوقيعات المدونة في الشيكات مزورة.

واستغل المتهم إقامته بكندا، وشرع في بيع أسطول سيارات الشركة، بناء على وكالات سلمها لمقربين منه، الأمر الذي دفع دفاع مالك الشركة إلى رفع الأمر إلى رئيس المحكمة لتوقيف أي تفويت لممتلكات وأصول الشركة.

وما زاد الغموض في الملف، تماطل قاضي التحقيق بمحكمة الجديدة، في إجراء الخبرة على وثائق الشركة وشيكات يتهم مالكها، خصمه بسرقتها ومنحها للخواص بعد تزوير توقيعه، إذ رغم إشرافه على الملف لمدة 10 أشهر، لم يأمر بها إلا بعد مغادرة المتهم المغرب، ما فسح المجال للمتهم لتفادي الاعتقال والمتابعة، بل مواصلة التصرف في الشركة.

وخلصت تقارير الخبرة الصادرة عن الدرك الملكي والشرطة إلى وجود تزوير في وكالة باسم مالك الشركة، وتقرير الجمع العام للشركة والذي جاء فيه أن مالك الشركة فوت جميع اسمه للمتهم، كما خلصت الخبرة إلى أن التوقيعات المضمنة في شيكات تزيد قيمتها عن 200 مليون لا تخص صاحبها .

وتعود تفاصيل القضية، عندما أسس الضحية، مهاجر بفرنسا، شركة للنقل السياحي بالجديدة، وبحكم استقراره بالخارج، قرر تكليف مستخدم لديه بتسييرها مقابل نسبة من الأرباح، حددت في 10 في المائة. واستغل المستخدم الفرصة، فعمد إلى عقد جمع عام وهمي للشركة، بناء على وكالة مزورة باسم المالك الحقيقي للشركة، الذي ادعى أنه فوت له جميع أسهمه بالشركة. ومن أجل القطع الطريق عنه لمقاضاته بالمغرب، عمد إلى سرقة دفترين للشيكات، استغلهما في معاملات تجارية بعدة مدن، بعد تزوير توقيع صاحبها، قبل أن يشعره بعدم دخول المغرب بحكم انه مبحوث عنه بتهمة إصدار شيكات دون رصيد. ورغم التحذير، حل مالك الشركة إلى المغرب، ووجد نفسه متابعا أمام وكيل الملك بالمحكمة الزجرية عين السبع بتهمة إصدار شيكات دون مؤونة، فطعن فيها بالزور وأحيلت على الخبرة، قبل أن يتقدم بشكاية مباشرة إلى وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالجديدة، حيث يوجد مقر الشركة، يتهم فيها مستخدمه بالتزوير والسطو على شركة والسرقة.

وخلال جلسات التحقيق، التمس دفاع مالك الشركة بإجراء خبرة على الوثائق والشيكات، مع إصدار قرار بإغلاق الحدود للحيلولة دون فرار المتهم إلى كندا، حيث يستعد للعيش فيها. ورغم الملتمس، واصل قاضي التحقيق النظر في الملف لمدة عشرة أشهر دون أمر بإجراء الخبرة، قبل أن يجبر بعد أن تقدم الضحية بتظلمات إلى مسؤولين قضائيين على إصدار قرار إغلاق الحدود في وجه المتهم وسحب جواز السفر، وهو القرار الذي طعن فيه أمام الغرفة الجنحية، والتي قضت بفتح الحدود في وجهه. وبعد يومين من صدور القرار سافر المتهم إلى كندا، وبعدها أمر قاضي التحقيق بإجراء خبرة، أكدت أن جميع الوثائق والتوقيعات على الشيكات مزورة.

مصطفى لطفي