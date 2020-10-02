الملك يهنئ الرئيس الغيني بمناسبة ذكرى استقلال بلاده

بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس برقية تهنئة إلى ألفا كوندي، رئيس جمهورية غينيا، وذلك بمناسبة تخليد بلاده لذكرى استقلالها.

وأعرب جلالة الملك، في هذه البرقية، عن أصدق التهاني للرئيس ألفا كوندي، مشفوعة بمتمنيات جلالته للشعب الغيني باطراد التقدم والازدهار.

ومما جاء في برقية جلالة الملك “وإذ أعرب لكم عن ارتياحي لما يجمع المملكة المغربية وجمهورية غينيا من علاقات متميزة تطبعها الصداقة والتقدير المتبادل، فإني أؤكد لفخامتكم حرصي على مواصلة العمل، سويا معكم، من أجل تعاون ثنائي مثمر يرقى إلى مستوى تطلعات شعبينا وما يربطهما من أواصر الأخوة الإفريقية المتينة”.