الملك يهنئ الرئيس الصيني بالعيد الوطني لبلاده

بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس برقية تهنئة إلى رئيس جمهورية الصين الشعبية شي جين بينغ، وذلك بمناسبة العيد الوطني لبلاده.

ومما جاء في برقية جلالة الملك، “يسعدني أن أتقدم إليكم بأحر التهاني بمناسبة العيد الوطني لجمهورية الصين الشعبية، مجددا لكم تقديري الكبير لما يحققه بلدكم العريق، تحت قيادتكم المتبصرة، من منجزات كبرى ومكاسب هامة ما فتئت تعزز مكانته الوازنة على المستويين الإقليمي والدولي”.

ونوه جلالة الملك بهذه المناسبة بـ”المستوى الرفيع الذي بلغته علاقات الصداقة التي تربط بين بلدينا، والتي نسجل كواحد من تجلياتها ذلكم التضامن والتعاون المثمر والوثيق الذي يطبع عملهما المشترك خلال هذا المنعطف التاريخي الذي يشهده عالمنا اليوم”.

وأكد صاحب الجلالة، في هذا الصدد، حرص جلالته الدائم على العمل مع فخامة الرئيس الصيني من أجل مواصلة تعزيز الشراكة الاستراتيجية المتميزة التي تجمع بين المملكة المغربية وجمهورية الصين الشعبية، بما يستجيب لطموحات الشعبين الصديقين إلى المزيد من التعاون البناء والتضامن الفاعل.