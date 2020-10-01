الملك يهنىء رئيس جمهورية قبرص بمناسبة العيد الوطني لبلاده

بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس برقية تهنئة إلى نيكوس أناستاسياديس رئيس جمهورية قبرص، وذلك بمناسبة العيد الوطني لبلاده.

وأعرب جلالة الملك، في هذه البرقية، عن أحر التهاني وأصدق المتمنيات للرئيس نيكوس أناستاسياديس بموفور الصحة والسعادة، ولشعب قبرص الصديق بتحقيق ما يصبو إليه من اطراد التقدم والرخاء.

ومما جاء في برقية جلالة الملك أيضا “وإني إذ أثمن ما يربط بلدينا من أواصر الصداقة والتقدير المتبادل، أؤكد لكم حرصي على مواصلة العمل سويا معكم من أجل الدفع قدما بعلاقات التعاون القائمة بينهما وتنويع مجالاتها، لما في مصلحة شعبينا”.