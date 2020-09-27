“لاغتيست” يكشف تفاصيل الاعتداء عليه

اختار المغني المغربي يوسف أكديم، المعروف فنيا بـ”لاغتيست”، كشف بعض تفاصيل ما تعرض له قبل حوالي سنتين، والاعتداء عليه من قبل مجهولين، في فيديو كليب آخر أعماله الفنية، وهو الفيديو الذي اثار جدلا كبيرا.

وقال “لاغتيست”، إنه كان ضحية اعتداء جسدي سبب له جروحا كثيرة، مشيرا إلى أنه اختار، في تلك الفترة، عدم الحديث عن الموضوع، وفضل إبقاءه بعيدا عن الصحافة، قبل أن يضيف أنه نجا من موت محقق، وأن الحادث شكل صدمة له وأسرته الصغيرة وأفقده الثقة في محيطه.

وفكر الفنان المغربي، بعد مرور حوالي سنتين، في إعادة تجسيد مشاهد ما تعرض له، إذ أطلق قبل أيام، كليب جديدا، يضم لقطات تمثيلة مستوحاة من واقعة تعرضه للاعتداء، وهو ما أشار إليه في بداية الفيديو كليب.

واختار “لاغتيست”، قبل اطلاق الفيديو كليب، نشر بعض كواليس التصوير أي خلال تصوير مشاهد الاعتداء عليه، ما أثار جدلا كبيرا، سيما بعض متابعيه الذين اعتقدوا أن الواقعة حديثة، ليتبين في ما بعد أن الأمر يتعلق بتصوير مشاهد تمثيلية من فيديو كليب أغنية جديدة.

يشـار إلى أن “لاغتيست” يتحدر من أصول أمازيغية من ضواحي إمنتانوت، التي يفتخر بها دائما في تصريحاته الصحافية.

واعتلى “لاغتيست”، السنة الماضية منصة مهرجان موازين ايقاعات العالم، وحرص على تقديم أغنية بالأمازيغية افتخارا بأصوله، كما شارك في مهرجانات مغربية أخرى.

إيمان رضيف