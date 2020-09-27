مواجهة بالكلاب بين مروج ممنوعات والشرطة

اضطرت عناصر الشرطة القضائية التابعة لأمن الصويرة، الأربعاء الماضي، إلى استخدام كلاب مدربة في عملية مداهمة لأحد مساكن مروج مخدرات مشهور بالمدينة.

وذكرت المصادر أن المروج دخل في مواجهة مع الأمنيين، بعد أن رفض الامتثال، وأطلق عليهم كلابا من نوع “بيتبول” في محاولة منه لصدهم عن اعتقاله.

وأضافت المصادر أن المتهم حاول الفرار من سطح البناية التي كان يختبئ فيها، بإحدى إقامات “ديور الفوسفاط”، قبل أن تواصل عناصر الشرطة تعقبها له، وتتمكن من إيقافه بعد مطاردة هوليودية.

وزادت المصادر أنه تم تفتيش منزل المروج، فعثرت على أنواع من المخدرات التي يتاجر فيها، وتراوحت بين “الشيرا” وأقراص الهلوسة، والمخدرات الصلبة، فضلا عن مبالغ مالية متحصلة من عمليات اتجاره في هذه المواد، إضافة إلى تفتيش آخر لسيارته أسفر عن حجز أسلحة بيضاء من الحجم الكبير ومخدرات أخرى.

وكشفت المصادر أن المتهم الذي يتحدر من الصويرة، كان يزاول نشاطه التجاري في الممنوعات منذ سنوات، إلا أنه كان يجيد مراوغة عناصر الأمن، ويحرص على تغيير مسكنه بين الفينة والأخرى، رغم أنه مبحوث عنه بموجب 14 مذكرة بحث على الصعيد الوطني. واعتاد المتهم، حسب إفادات المصادر، توجيه نشاطه التجاري في المخدرات إلى الأجانب والسياح، إلا أن الأزمة التي ضربت القطاع بسبب كورونا، دفعته إلى توسيع قاعدة زبائنه لتشمل تلاميذ المؤسسات التعليمية والمراهقين، وهو ما عجل بسقوطه في قبضة الأمن.

عزيز المجدوب