“حقوقي” يغتصب طفلة بمراكش

أطاحت عناصر الدائرة الأمنية السادسة عشرة بملحقة الازدهار بمقاطعة كليز بمراكش، أول أمس (الخميس)، بحقوقي بعد متابعته بتهمة هتك عرض طفلة في السادسة من العمر.

واستنادا إلى معطيات حصلت عليها “الصباح” من مصدر مطلع، فقد اعتقلت فرقة أمنية تابعة للدائرة 16 “ع. ت”، رئيس جمعية، يقطن بدوار السراغنة إثر شكاية تقدمت بها والدة طفلة إلى مصالح الدائرة الأمنية المذكورة، معززة بشهادة طبية تثبت الاعتداء الجنسي، الذي تعرضت له فلذة كبدها من قبل الفاعل الجمعوي، الذي يقطن بجوارها بعد استدراجها إلى بيته، وهو الأمر الذي نفاه خلال التحقيق الأولي معه.

وأوضحت مصادر “الصباح” أنه بعد استماع عناصر الأمن للطفلة ووالدتها إلى جانب الموقوف، الذي صار قبل شهور قليلة مصورا صحافيا لمواقع إلكترونية، أحالته على الشرطة القضائية لتعميق البحث، في انتظار عرضه على الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف من أجل المنسوب إليه.

غسان بنشقرون (مراكش)