شجار يطيح بمروج مخدرات بالصويرة

أحالت فرقة الشرطة القضائية بالمنطقة الإقليمية للأمن بالصويرة، على وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالمدينة، أخيرا، شخصين، أحدهما في حالة اعتقال، والثاني في حالة سراح، من أجل تبادل التهديد والسب ومسك وترويج المخدرات.

وأفاد مصدر مطلع أن المعنيين بالأمر جرى إيقافهما نهاية الأسبوع الماضي، إثر خلاف بينهما بميناء المدينة، إذ تلاسنا، قبل أن يتدخل رجال الشرطة لإيقافهما.

وأضاف المصدر أنه عثر بحوزة أحد الموقوفين، على مبلغ مالي وقطع مخدر الشيرا معدة للترويج، صرح أن غريمه هو من زوده بها.وحسب المصدر، فإن تعميق البحث في النازلة، أظهر أن الشخص المتحوز بقطع مخدر الشيرا، يتوفر على كمية إضافية من المخدر نفسه، بمنزله، فخضع لتفتيش بتعليمات من النيابة العامة، أسفر عن حجز عدد من صفائح المخدر المذكور، وثلاثة سكاكين وهاتف محمول كان المشتبه فيه يتواصل به مع زبنائه، ومبلغ مالي، فيما جاءت نتيجة التفتيش بمنزل خصمه سلبية.

عادل بلقاضي (مراكش)