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الرصد الوبائي ليوم الخميس … تسجيل 2356 حالة جديدة
أعلنت وزارة الصحة، اليوم الخميس، عن تسجيل 2356 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، و 1942 حالة شفاء، و38 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة المنصرمة.
وأوضحت وزارة الصحة في نشرة “كوفيد-19” اليومية، أن الحصيلة الجديدة رفعت العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالمملكة إلى 110 ألف و99 حالة منذ الإعلان عن أول حالة في 2 مارس الماضي، ومجموع حالات الشفاء التام إلى 90 ألف و186 حالة، بمعدل تعاف يناهز 77,5 في المائة، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 1956 حالة.
التوزيع الجغرافي حسب الجهات:
الدار البيضاء سطات 994
سوس ماسة 419
الرباط سلا القنيطرة 318
بني ملال خنيفرة 150
درعة تافيلالت 137
طنجة تطوان الحسيمة 101
مراكش أسفي 100
فاس مكناس 58
الشرق 28
العيون الساقية الحمراء 22
الداخلة وادي الذهب 17
كلميم واد نون 12