الرصد الوبائي ليوم الخميس … تسجيل 2356 حالة جديدة

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الخميس، عن تسجيل 2356 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، و 1942 حالة شفاء، و38 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة المنصرمة.

وأوضحت وزارة الصحة في نشرة “كوفيد-19” اليومية، أن الحصيلة الجديدة رفعت العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالمملكة إلى 110 ألف و99 حالة منذ الإعلان عن أول حالة في 2 مارس الماضي، ومجموع حالات الشفاء التام إلى 90 ألف و186 حالة، بمعدل تعاف يناهز 77,5 في المائة، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 1956 حالة.

التوزيع الجغرافي حسب الجهات:

الدار البيضاء سطات 994

سوس ماسة 419

الرباط سلا القنيطرة 318

بني ملال خنيفرة 150

درعة تافيلالت 137

طنجة تطوان الحسيمة 101

مراكش أسفي 100

فاس مكناس 58

الشرق 28

العيون الساقية الحمراء 22

الداخلة وادي الذهب 17

كلميم واد نون 12