يوم تحسيسي بمجموعة مدارس لحلاف

نظمت مجموعة مدارس لحلاف بجماعة عين الضربان لحلاف بإقليم سطات يوما تحسيسيا توعويا بمخاطر انتشار وباء فيروس كورونا الوبائي والسبل الكفيلة بمحاصرته والوقاية من الإصابة به.

استفاد من النشاط، المنظم بشراكة مع جمعية آباء وأمهات و أولياء تلاميذ المؤسسة وجمعية أولاد علي للتنمية المستدامة، تلاميذ المؤسسة بجميع الوحدات المدرسية التابعة لها ابتداء من المركزية ومرورا بفرعيتي أوكري و الطرايق.

وتكلف طبيبان بعملية التوعية والتحسيس لفائدة المتعلمين بالفصول الدراسية، إذ شدد الطاقم الطبي على ضرورة وضع الكمامات، مع تقديم شروحات حول كيفية وضعها وخلعها، والتباعد الاجتماعي والتعقيم بالمعقمات الكحولية والغسل بالماء الصابون بشكل منتظم، وعدم تبادل الأغراض والأدوات المدرسية والحرص على عدم مخالطة زملائهم وتجنب السلام بالمصافحة والتقبيل والعناق ولزوم البيت في حالة ظهور الأعراض المرضية كالحمى والإسهال والسعال.

بالموازاة، استفاد التلاميذ من كمامات من النوع الجيد التي يمكن غسلها و تطهيرها بعد استعمالها بشكل يومي، بالإضافة إلى التبرع على المؤسسة التربوية وتلاميذها بالمعقمات الخاصة بالأيدي وتلك المستعملة في تعقيم مرافق مجموعة مدارس لحلاف وجنباتها.

واختتم هذا النشاط بتوزيع مجموعة من الشهادات التقديرية على المشاركين في هذا العمل.