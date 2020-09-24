الملك يهنئ رئيس جمهورية غينيا بيساو بمناسبة ذكرى استقلال بلاده

بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس برقية تهنئة لرئيس جمهورية غينيا بيساو، أومارو سيسوكو إمبالو، وذلك بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.

وأعرب جلالة الملك، في هذه البرقية، عن أحر تهانئه للرئيس أومارو سيسوكو إمبالو، ومتمنيات جلالته لشعب غينيا بيساو باطراد التقدم والازدهار.

ومما جاء في برقية جلالة الملك “وأغتنم هذه المناسبة لأشيد بعلاقات الصداقة والأخوة المتميزة التي تجمع بين بلدينا، مجددا لفخامتكم حرصي الراسخ على العمل، سويا معكم، من أجل تعاون ثنائي مثمر يعود بالنفع العميم على شعبينا ويساهم في تنمية قارتنا”.