كورونا … 1386 حالة مؤكدة جديدة

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الاثنين، عن تسجيل 1386 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، و822 حالة شفاء، و33 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة المنصرمة.

وأوضحت وزارة الصحة، في نشرة “كوفيد-19” اليومية، أن الحصيلة الجديدة رفعت العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالمملكة إلى 73 ألف و780 حالة منذ الإعلان عن أول حالة في 2 مارس الماضي، ومجموع حالات الشفاء التام إلى 56 ألف و96 حالة، بمعدل تعاف يساوي 76 في المائة، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 1394 حالة، بمعدل فتك يبلغ 1,9 بالمائة.

وتتوزع الحالات المسجلة خلال الـ24 ساعة الأخيرة عبر جهات المملكة، بين كل من جهات الدار البيضاء-سطات (560 حالة)، والرباط-سلا-القنيطرة (268)، ودرعة-تافيلالت (178)، ومراكش-آسفي (131)، وفاس مكناس (71).

كما تم تسجيل 66 حالة إصابة بجهة طنجة-تطوان-الحسيمة، و52 بجهة بني ملال-خنيفرة، و44 بجهة الداخلة-وادي الذهب، و16 بجهة الشرق، فيما لم تسجل جهات سوس-ماسة، والعيون-الساقية الحمراء وكلميم-واد نون أية حالة إصابة.

أما توزيع حالات الوفيات الجديدة، فيظهر، حسب نشرة الوزارة، تسجيل 13 حالة وفاة بجهة الدار البيضاء-سطات، و5 حالات بكل من جهتي درعة – تافيلالت ومراكش – آسفي، و3حالات بكل من جهتي جهة فاس-مكناس وطنجة-تطوان-الحسيمة، وحالتان بكل من جهتي بني ملال-خنيفرة وسوس-ماسة.

وأصبح معدل الإصابة التراكمي بالمغرب يناهز 203,2 إصابة لكل 100 ألف نسمة، حيث أصيب 3,8 أشخاص لكل 100 ألف نسمة خلال الـ24 ساعة المنصرمة، مع استثناء 20 ألفا و852 حالة من كونها مصابة بالمرض، ليرتفع إجمالي الحالات المستبعدة إلى مليونين و18 ألفا و511 حالة.

ويبلغ مجموع الحالات النشطة التي تتلقى العلاج حاليا، 16 ألفا و290 حالة، أي بمعدل 44,9 حالة لكل 100 ألف نسمة.

ويصل مجموع الحالات الخطيرة أو الحرجة الموجودة حاليا بأقسام الإنعاش والعناية المركزة، إلى 202 حالة، 40 منها تحت التنفس الاصطناعي-الاختراقي.