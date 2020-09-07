الرحيلي خارج حسابات الوداد

الإصابة تعاود كركاش وكومارا وتغيبهما ثلاثة أسابيع

بات عادل الرحيلي، خارج حسابات الإطار الإسباني خوان كارلوس غاريدو، مدرب فريق الوداد الرياضي.

وذكر مصدر مطلع أن غاريدو، قرر إبعاده عن مباريات الفريق لما تبقى من الموسم الكروي الجاري، في ظل عدم اقتناعه بمؤهلاته.

واستنادا إلى المصدر ذاته، فإن الرحيلي غادر الوداد، بعد تأكده من عدم الاعتماد عليه في ما تبقى من مباريات الموسم.

وفضل غاريدو في المباريات الأخيرة، عدم الاعتماد على الرحيلي، رغم الغيابات المؤثرة في خط دفاع الوداد، بعد غياب الشيخ إبراهيم كومارا وأشرف داري بسبب الإصابة.

يذكر أن الرحيلي وقع في كشوفات الوداد، خلال الميركاتو الشتوي الماضي، قادما من الدوري القطري، عقدا يمتد إلى غاية نهاية الموسم الحالي.

وفي موضوع آخر، تجددت إصابة الإيفواري الشيخ كومارا وسفيان كركاش، لينضما إلى قائمة الغيابات.

وذكر مصدر مطلع أن كركاش تعرض إلى تمزق عضلي، من الدرجة الثانية، سيغيبه عن الميادين ثلاثة أسابيع، فيما عاودت الإصابة كومارا بعد أن بات جاهزا للالتحاق بتداريب المجموعة.

وتعرض كومارا لإصابة أمام المولودية الوجدية، واستغل توقف الوداد عن الممارسة بسبب فيروس “كورونا”، للتعافي، إلا أن الإصابة عاودته من جديد ليصبح مضطرا للغياب على الأقل أسبوعين حسب تقرير الطبيب.

ويستأنف الوداد منافسات البطولة، بمواجهة الجيش الملكي، في تاسع شتنبر الجاري، لحساب الجولة 22.

نور الدين الكرف