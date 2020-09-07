حجز ممنوعات في طريقها إلى إسبانيا

تمكنت المجموعة 38 التابعة للقوات المساعدة، المكلفة بحراسة الساحل المتوسطي، بتنسيق مع عناصر الدرك الملكي، الجمعة الماضي، من إحباط محاولة لتهريب كمية وصفت بالمهمة من مخدر الشيرا، بأحد شواطئ جماعة بودينار التابعة لإقليم الدريوش، في اتجاه السواحل الجنوبية لإسبانيا.

ووفق ما أفادت به مصادر “الصباح”، فإنه في الوقت الذي تمكن المهربون من الفرار إلى وجهة مجهولة، أسفر هذا التنسيق الأمني المحكم عن إفشال خطة عناصر الشبكة الإجرامية لتهريب هذه الكمية الكبيرة من الحشيش، إذ تم حجز 134 “رزمة” تحتوي على ما يفوق 4 أطنان من الحشيش و19 قربة من البنزين.

وتم إشعار مصالح الدرك الملكي بميضار التي فتحت تحقيقا في هذه العملية والبحث عن المهربين المفترضين الذين كانوا ينوون تهريب الكمية سالفة الذكر، على متن قوارب سريعة مخصصة لنقل المخدرات، وكشف ملابسات وحيثيات هذه الأفعال الإجرامية وتحديد هوية المهربين لإلقاء القبض عليهم وتقديمهم للمحاكمة.

جمال الفكيكي (الحسيمة)