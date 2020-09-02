برقية تهنئة من الملك إلى رئيس جمهورية أوزبكستان بمناسبة ذكرى استقلال بلاده

بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس برقية تهنئة إلى رئيس جمهورية أوزبكستان، شوكت ميرضيائيف، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.

وأعرب جلالة الملك، في هذه البرقية عن أحر التهاني للرئيس شوكت ميرضيائيف، وأصدق المتمنيات للشعب الأوزبكي باطراد التقدم والازدهار.

ومما جاء في هذه البرقية “وهي مناسبة كذلك، لأعرب لكم عن ارتياحي لعلاقات الصداقة والتعاون المتينة التي تجمع بلدينا، مؤكدا لكم حرصي على مواصلة العمل سويا من أجل تعزيزها وتطويرها، بما يحقق تطلعاتنا وطموحات شعبينا المشتركة”.