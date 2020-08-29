البدوي بلوك “باربي”

فاجأت المغنية المغربية جميلة البدوي، متابعي صفحتها الرسمية على موقع “إنستغرام”، إذ في كل مرة، تنشر صورة جديدة لها، بعدما غيرت اللوك بالكامل، وصارت تظهر رشيقة.

وتساءل متابعو البدوي، عن سر رشاقتها، إذ ذهب البعض إلى حد القول إنها خسرت وزنا كبيرا، بعد خضوعها لعملية شفط، فيما آخرون رجحوا بأنها ربما تعدل صورها قبل نشرها بالاعتماد على تطبيق “فوطوشوب”، لتبدو أكثر رشاقة، وهو ما يحرص عليه فنانون آخرون.

وشبه بعض متابعي البدوي، التي غابت عن الساحة الفنية في الفترة الأخيرة، بالدمية الشهيرة باربي”، سيما أنها ظهرت في إحدى الصور التي نشرتها على “انستغرام”، بشعر أشقر، وعدسات لاصقة باللون الأزرق، وترتدي فستانا ورديا.

أرفقت البدوي صورها الجديدة بتعليق كتبت فيه ” لا أنظر إلى الوراء، إلا إذا كان هناك منظر جميل”، وهي التدوينة التي حظيت بتفاعل الكثرين، سيما أنها ربما كانت تقصد حياتها بعد تغيير شكلها بشكل جذري.

يشار إلى أن “الغرام عياني”، آخر أغنية طرحتها البدوي على طريقة فيديو كليب، من كلمات وألحان الفنان مهدي مزين، ومن توزيع طارق الحجيلي ومادارا، وإدارة المخرج كامبا. وتعد الأغنية من ضمن أغاني ألبوم جميلة الجديد الذي من المرتقب أن تطرحه قريبا مع شركة روتانا.

إ. ر