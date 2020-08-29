الخياري: الخلفي أبو الفنانين

شارك محمد الخياري متابعيه عبر صفحته الخاصة بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” فيديو له رفقة الممثل محمد الخلفي، بعد زيارة له في بيته حيث يرقد وحيدا مصارعا المرض.

وعلق محمد الخياري على الفيديو قائلا “احترموا من سبقكوم في المهنة احترموا .. إذا كان المسرح أبا الفنون فمحمد الخلفي أبي وأبا كل الفنانين .. أطال الله عمره”. ويعتبر محمد الخلفي (83 سنة) من الممثلين الذين لعبوا أدوارا مختلفة على خشبة المسرح وشارك في العديد من اللقاءات والعروض الفنية والمسرحية. كسب بفضل أسلوبه المتميز وأدائه الصادق حب الجمهور الذي أصبح يعرفه جيدا خاصة من خلال دور الكوميسير أو الشرطي الذي قام به في مجموعة من أعماله، حيث يحاول من خلال هذا الدور السيطرة والإمساك بزمام الأمور بطريقة كوميدية.

ويعد الخلفي أحد مؤسسي فرقة “المسرح الشعبي”، ثم فرقة “الفنانين المتحدين” التي قدمت سبع مسرحيات أولاها مسرحية “العائلة المثقفة” التي لعبت فيها الفنانة ثريا جبران دور البطولة.

الخلفي كان أيضا من الأوائل الذي التحقوا بالتلفزيون منذ انطلاقته الأولى بالمغرب بداية الستينات، إذ قدم أول مسلسل تلفزيوني بوليسي يحمل عنوان “التضحية”، ثم بعد ذلك مسلسل “بائعة الخبز”. من بين الأعمال التي شارك فيها محمد الخلفي نذكر: فيلم “الصمت، اتجاه ممنوع” للمخرج عبد الله المصباحي، وفيلم “هنا ولهيه” للمخرج محمد إسماعيل، إلى جانب مشاركته في المسلسل التاريخي “ملوك الطوائف”، وما زال المشاهدون يتذكرونه كأحد أفراد عائلة بنزيزي في سلسلة “لالة فاطمة” التي أنتجتها القناة الثانية.

ع . م