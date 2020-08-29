الريحانـي والذكريـات

اختارت الممثلة هدى الريحاني استرجاع بعض ذكرياتها رفقة متابعي صفحتها الرسمية على “إنستغرام”، بعد غيابها عن الساحة الفنية وعدم تقديم أي عمل خلال الفترة الماضية.

وتقاسمت هدى الريحاني مع متابعيها على “إنستغرام” مجموعة من الصور، من بينها ما تعود إلى مرحلة الدراسة بالمعهد العالي للفن المسرحي والتنشيط الثقافي، والتي التقطت سنة 1998 أثناء التحضير لعمل مسرحي تحت إشراف مخرج روسي.

وعلقت الريحاني على الصور القديمة قائلة “ذكرياتي يا ذكرياتي”، كما تفاعل معها عدد من متابعيها من بينهم أصدقاؤها في المجال الفني مثل الممثلة نسرين الراضي.

وقالت إحدى متابعات هدى الريحاني “ذكريات الطفولة والشباب حلاوتها تبقى عالقة تأبى الاندثار أو الرحيل تذكرنا بأشياء جميلة عشناها لا يمكن أن تتكرر مرتين”.

ومن جهة أخرى، نشرت الريحاني صورا من أجواء قضاء عطلتها الصيفية بكندا، حيث تستقر رفقة عائلتها، إذ تقاسمت صورة على متن قارب رفقة ابنتها سارة، البالغة من العمر ثماني سنوات.

جدير بالذكر أن هدى الريحاني حظيت بعدة تكريمات، من بينها تكريم ضمن النسخة الثانية عشرة من المهرجان الدولي لسينما المرأة بسلا.

وتميزت الفقرة المخصصة للتكريم خلال حفل اختتام فعاليات النسخة الثانية من المهرجان، بتأثر الممثلة هدى الريحاني وبكائها أثناء كلمتها لتقديم عبارات الشكر إلى القائمين على التظاهرة، وأيضا إلى كل من ساهم في إنجاح تجربتها في مجال السينما.

أمينة كندي

