أزماني تكشف معاناتها مع الصلع

كشفت رباب أزماني، زوجة الفنان ياسين أحجام، بعض تفاصيل معاناتها مع مرض تعانيه منذ سنوات، سبب لها الصلع. واختارت رباب تقاسم معاناتها مع متابعي صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “إنستغرام” من خلال خاصية “الستوري”، مشيرة إلى أنها تمر من تجربة صعبة، سيما أنه، ورغم خضوعها لفحوصات طبية كثيرة، تجهل طبيعته. وقالت أزماني إنها تعاني تساقط شعرها وصلعا جزئيا، تحرص على تغطيته بطرق مختلفة، منها استعمال بعض المنتوجات، إلا أنها لا تنصح بالإفراط في استعمالها، نظرا لاحتوائها على مواد كيماوية.

وأوضحت أزماني، التي اختارت الكشف عن معاناتها بعد سنوات من الصمت، إن المشكل الصحي يؤرقها منذ أكثر من ثلاث سنوات، قبل أن تضيف أنها لجأت إلى أطباء من اختصاصات مختلفة، منهم اختصاصيون في الأمراض الجلدية والطب النفسي والطب الباطني، إلا أنها لم تصل إلى طبيعة مرضها ولم تتمكن من التغلب على المشكل. يشار إلى أن رباب أزماني أصبحت من مشاهير “اليوتوب”، إذ تملك قناة خاصة بها، تنشر فيها بعض تفاصيل حياتها اليومية، تهم فيديوهات خاصة بالموضة والجمال، علما أنها تكلفت في الموسم التلفزيوني السابق، بتقديم برنامج على قناة “شدى تيلي”، تستضيف فيه أشهر المؤثرين على مواقع التواصل الاجتماعي.

إيمان رضيف

