“كاورية” تجر على الشنقاوي الانتقادات

أثار آخر فيديو نشره اليوتوبر المغربي يوسف الشنقاوي، المقيم بدبي، جدلا كبيرا، سيما أنه اختار أن يتحدث فيه عن تفاصيل انفصاله عن صديقته الأجنبية “إيما” بعد علاقة دامت أكثر من سبع سنوات.

وفاجأ الشنقاوي متابعي قناته الرسمية على “يوتوب”، والذين يصل عددهم إلى حوالي مليون مشاهد، بعدما أعلن قطع علاقته بصديقته التي كانت تظهر رفقته في بعض الفيديوهات، بعدما قررت مغادرة دبي والاستقرار في بلدها إلى جانب عائلتها، ورفضها اعتناق الإسلام، رغم كل محاولاته، على حد تعبيره.

وشن بعض متابعي الشنقاوي هجوما عليه، معتبرين أنه خلال علاقة دامت سنوات طويلة والتضحيات التي قدمتها له، لم يبذل مجهودا مضاعفا للارتباط بها رسميا، ويقنعها بدخول الإسلام.

وقال يوسف، في الفيديو الذي شاهده حوالي 700 ألف مشاهد، إنه على يقين أنه سيتعرض لانتقادات كثيرة، بعدما يعلن انفصاله عن صديقته، لكنه اختار أن يتحدث إلى متابعيه وكشف بعض تفاصيل حياته الخاصة، لأنه يعتبرهم عائلته.

يشار إلى أن يوسف الشنقاوي، يحرص على مشاركة متابعيه بعض تفاصيل حياته اليومية، إذ من الفيديوهات التي حظيت بنسب مشاهدة كبيرة، فيديو كان فيه بصدد البحث عن أشخاص لولوج عالم عروض الأزياء الرجالية.

إيمان رضيف