مثلي بدرجة موظف محترم

مذكرات مثلي 5

المثليون في المغرب أنواع. منهم “اللي معري على اللاص»، ويمارس مثليته بكل حرية ويظهرها في الشارع والفضاءات العامة، غير متخوف من نظرة الناس أو سلطة القانون الذي يجرم اختلافه الجنسي، ومنهم من يمارسها في الخفاء، في حين يحرص أمام المجتمع على الالتزام بجميع مظاهر وسلوكات “الرجولة”، ومنهم من وصل به ضغط العائلة والمحيط إلى الزواج، من أجل استعماله غطاء لممارساته الجنسية “الشاذة” عن قانون الجماعة.

في هذه الحلقات، اخترنا نموذج مثلي في الأربعينات من عمره (لا يحب التحدث عن سنه)، ابن “حسب ونسب”، وصاحب منصب محترم، يقام له ويقعد، يحكي لنا جزءا من سيرته وذكرياته المرتبطة بمثليته.

نورا الفواري

حكى كيف اقترح عليه أحدهم أن يمارس عليه الجنس أمام أنظار زوجته وكيف أقنع عاشقا بالتخلص من حبه العذري

كان سيد المامون واحدا من أنجب التلاميذ خلال سنوات دراسته الأولى. ذكاؤه الفائق وإتقانه العديد من اللغات واجتهاده في التحصيل العلمي والدراسي، ميزات ساعدته على الحصول على وظيفة ممتازة براتب محترم. كما استطاع بفضل “حلاوة لسانه” وقدراته التواصلية على إقامة العديد من العلاقات المهنية المتميزة، التي جعلت منه واحدا من أكفأ الأطر داخل المقاولة التي يشتغل فيها.

يقول عن صداقاته في العمل “لدي زيرو صديق من العمل. بعض الزملاء يحترمونني، لكن الأغلبية تقتلهم الغيرة والحسد بسبب ما وصلت إليه، بفضل كفاءتي وليس بفضل معارف والدي أو اسم عائلتي. بعضهم يشك في مثليتي، لكني لم أمنحهم الفرصة أبدا لاكتشاف ذلك، وأحرص في جميع المناسبات المهنية على أن تكون حركاتي رجولية بامتياز وعلى أن لا أكثر من الشرب في حفل أو مناسبة حتى لا يصدر مني أي سلوك مريب”.

يحكي المامون، أو شهيرة، عن علاقاته وصداقاته ومغامراته، في حديثه مع “الصباح”، ويقول “لدي قلة قليلة من الأصدقاء “العاديين” الذين أتصرف أمامهم على سجيتي، ويعرفون عني بعض الأسرار والحكايات. كما لدي بعض الأصدقاء المثليين المحسوبين على أصابع اليد الواحدة. وهم أشخاص محترمون وأبناء عائلات. واستطعت أن أكون بعض الصداقات أيضا مع أجانب من مختلف بلدان العالم، جمعتني بهم ظروف العمل أو العطلة”. أما المغامرات، فحدث ولا حرج. يقول عنها “إنها لا تصدق. أتذكر حين ذهبت في موعد إلى منزل أحدهم، بعد عدة مكالمات هاتفية ولقاءات بريئة بنينا من خلالها جسرا صغيرا من الثقة. وحين وصلت عرفني على زوجته، وطلب مني أن نمارس الجنس أمامها، قبل أن يمارس معها، كما سألني إن كان بإمكاني أن أمارس معها أمامه، فرفضت رفضا قاطعا، وحتى لو كنت أستطيع ذلك، لما فعلتها. إنها مسألة مبدأ. أبحث عن الممارسة الجنسية العادية التي أشبع من خلالها رغباتي، مثلي مثل العالم والناس، ولا أحب العلاقات الجنسية الشاذة”.

تحكي شهيرة، في حديثها الحميمي مع “الصباح”، قصة أخرى لشاب في مقتبل العمر، كان يعمل “كوتش” في النادي الرياضي الذي تتردد عليه، وكان شديد الإعجاب بها، بل وصل به الأمر إلى التعبير عن حبه لها بكل صراحة. تقول “كان يحبني حبا عذريا وكنت أشتهيه بشكل كبير. رفض أن يمارس معي الجنس أو القدوم إلى المنزل، رغم أنني كنت أشعر بأنه كان راغبا في ذلك لكنه متردد. بعد طول ممانعة، قررت أن أضع حدا للعلاقة معه، فكاد يجن، وأصبح يتصل بي هاتفيا فلا أجيبه، كما توقفت عن الذهاب إلى النادي، إلى أن بعث لي رسالة يقول فيها إنه يقبل كل شروطي، لأنه لم يعد يطيق الابتعاد عني. دعوته إلى المنزل. شربنا كؤوسا من «الفودكا» حررته من جميع عقده. وكانت ليلة من ليالي العمر. تحدثنا فيها ورقصنا ونمنا معا في لهيب اللذة والرغبة والمتعة المتبادلة”.