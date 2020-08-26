البخاري يشرف على تطبيق الحجر

حكام المغرب والأوبئة…الصراع المرير 2

هاجسان اثنان تحكما في تعاطي سلاطين وملوك المغرب في حالات الاستثناء القصوى، سواء تعلق الأمر بالجوائح والكوارث الطبيعية، أو تمردات القبائل، أو الانتفاضات الشعبية، هما:

الهاجس الصحي وكل ما يتعلق به من تدابير وقائية واحترازية، والهاجس الأمني الذي من خلاله تتمكن الدولة الحاضنة من ضبطه والتحكم فيه، بمحاصرة ومعاقبة القبائل المتمردة”. في هذه الأوراق يعود بنا محمد أكريران، الباحث في التاريخ المغربي الحديث، من أمهات الكتب والحفر في الوثائق، ليضعنا في صورة تدبير الأزمات الوبائية والأمنية منذ عهد المخزن السلطاني إلى اليوم.

إعداد: يوسف الساكت

انتشر الطاعون بالشمال فاضطر مولاي إسماعيل لإيقاف الأسفار

في كتاب»البستان»، يؤكد صاحبه أبو القاسم الزياني، هزيمة القائد المخزني بلقاسم الزياني الذي عينه السلطان مولاي عبد الله، وولاه على قلعة آدخسان، مدعما إياه بـ300 فارس من زمور وبني حكم، كما وصف لنا، صاحب البستان، درجات الخوف الذي تملكه وهو مع السلطان لما بلغوا طريق تيقيط (طريق ملتوية قرب مريرت) متجهين إلى آدخسان، لتأديب أمازيغ آيت ومالو، الذين هزموا القائد عبد المالك بن أبي شفرة الذي جهزه السلطان عبد الله بـ 3000 من جيش الودايا وجردهم الأمازيغ من ملابسهم وأرسلوهم عراة وحفاة إلى مكناس.

كما انهزم السلطان مولى سليمان أمام تحالف آيت ومالو مع أمهاوشن الدلائيين. وفي عهد السلطان مولاي الحسن الأول، تعرض ابن عمه مولاي سرور ابن ادريس بن سليمان، للقتل على يد كبير السخمانيين علي بن المكي من بقية آل امهاوش.

عرف المغرب في ظل المخزن السلطاني كروبا ومصائب عديدة ومتنوعة، وتلونت النوائب والخطوب، وسبب انحباس المطر في انتشار الجفاف والمجاعة، وعم غلاء الأسعار وأصيب سكان المغرب بالجوائح التي هلكت الدواب والأغنام، وكثرت الهجرات والتنقلات. وتمظهرت أعراض الوباء وتداعياته الجائحية في ثلاثة أصناف:

أولا، الإسهال والقيء في صفوف المصابين بالبوادي والحواضر.

ثانيا، الموت جوعا، خصوصا في أوساط البوادي، وكان الأحياء يسلبون الأموات من أكفانهم بعد الحفر عليهم، (نموذج سلا…)

ثالثا، انتشار وباء الطاعون الفتاك، وفتكه بأعداد كبيرة من أفراد الجيش وعامة الناس وكبار القوم، مثل الوزير الأعظم في عهد السلطان مولاي الحسن الأول.

في 1678، انتشر الطاعون بشمال البلاد من جديد، فاضطر السلطان مولاي إسماعيل، إلى إيقاف التنقل بين مختلف المدن والجهات، مجندا عبيد البخاري لحراسة الطرق، ومفوضا إياهم صلاحية أمر القتل في حق الرافضين للامتثال للتعليمات الاحترازية.

ووافق السلطان مولاي محمد بن عبد الرحمن على ظهير الحجر الصحي قرارا يخص الحجاج العائدين من الحج والموبوئين منهم على الخصوص، لمدة أسبوعين في جزيرة الصويرة، حتى يتبين خلوهم من الوباء.

وفي عهد مولاي عبد العزيز، استجاب هذا السلطان لقرار الحجر الصحي الذي أوصى به المجلس الصحي بطنجة، بعدما تفشى الوباء بكثرة.

وفي عهد مولاي الحسن الأول،تم إصدار مجموعة من الظهائر التنظيمية في شأن ما كان يسمى” التحجير” والمعاملات التجارية التي تم تسطيرها في كتاب السلطان (الرخصة) وفيه 15 شرطا صدر في 1273 هجرية، كلها تقنن التجارة ومدارها في حق رعايا الأجناس، وما لرعية الأيالة المغربية من التحجير. وقد حث السلطان قضاته على التبصر والتفقد للجميع بمن فيهم أئمة المساجد (أحمد الناصري في الاستقصا).