كورونا..تسجيل 1537 إصابة جديدة و 30 وفاة

أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل 1537 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا (كوفيد-19)، إلى حدود الساعة السادسة من مساء يوم الأحد (24 ساعة)، لترتفع الحصيلة الإجمالية للإصابات بالمغرب إلى 52 ألفا و 349 حالة، بمعدل إصابة تراكمي يبلغ 144.2 لكل 100 ألف نسمة

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وأضافت الوزارة خلال الندوة الصحفية اليومية، أن المعدل التراكمي للإصابات خلال الـ24 ساعة الماضية بلغ 4.2 لكل 100 ألف نسمة.

وأوضحت الوزارة أن عدد الحالات النشيطة التي لا تزال تخضع للاستشفاء بلغ 15 ألفا و118 حالة على الصعيد الوطني، أي بمعدل 41.6 شخصا لكل 100 ألف نسمة، في حين وصل عدد الحالات الصعبة أو الحرجة إلى 166 حالة، منها 31 حالة تحت التنفس الاختراقي.

وتتوزع الحالات النشيطة أساسا بجهات الدار البيضاء-سطات وفاس-مكناس، وطنجة-تطوان-الحسيمة، ومراكش-آسفي، والرباط-سلا-القنيطرة، وبني ملال-خنيفرة.

وبخصوص التوزيع الجغرافي للحالات الجديدة حسب الجهات، فقد تم تسجيل 639 إصابة بجهة الدار البيضاء-سطات (531 بالدار البيضاء، 26 بمديونة، 25 ببرشيد، 22 بالنواصر، 16بسطات، 9 بالمحمدية، 8 بالجديدة، حالة ببنسليمان، حالة بسيدي بنور)، و232 إصابة بجهة فاس-مكناس (81 بفاس، 39 بتازة، 31 بصفرو، 30 ببولمان، 29 بمكناس، 11 بإفران، 6 بالحاجب، 3 بمولاي يعقوب، 2 بتاونات)، و172 إصابة بجهة مراكش-آسفي (79 بمراكش، 27 باليوسفية، 22 بقلعة السراغنة، 17 بالصويرة، 12 بشيشاوة، 11 بآسفي، 4 بالرحامنة)، 119 إصابة بجهة بني ملال-خنيفرة (80 ببني ملال، 32 بخريبكة، 5 بخنيفرة، 2 بأزيلال)، و104 إصابات بجهة الرباط-سلا-القنيطرة (28 بسلا، 22 بالصخيرات تمارة، 20بسيدي سليمان، 16 بالقنيطرة، 16 بالرباط، 2 بسيدي قاسم)،

كما تم تسجيل 80 إصابة بجهة سوس-ماسة (22 إنزكان، 21 بأكادير، 17 بطاطا، 17 بتيزنيت، 3 بشتوكة آيت باها)، و79 إصابة بجهة طنجة-تطوان-الحسيمة ( 20 بطنجة، 34 بتطوان، 10 بالحسيمة، 7 بالمضيق، 5 بالعرائش، 3 بشفشاون)، و74 إصابة بجهة درعة-تافيلالت (25 بورزازات، 33 بالرشيدية، 14 بميدلت، 2 بتنغير)، و14 إصابة بجهة العيون-الساقية الحمراء (8 بالعيون، 6 بالسمارة)، و11 إصابة بالجهة الشرقية ( 7 بكرسيف، 2 بوجدة، 2 بالدريوش)، و10 إصابات بجهة كلميم-واد نون (8 بطانطان، 2 بسيدي إفني)، و3 إصابات بجهة الداخلة- وادي الذهب (بوادي الذهب).

وبلغ عدد الحالات التي تم استبعادها بعد تحليل مخبري سلبي خلال 24 ساعة الماضية، 20 ألفا و 407 حالات، ليرتفع مجموع الحالات المستبعدة إلى اليوم مليونا و706 آلاف و521 حالة.

وبالنسبة لحالات الوفاة، سجلت الوزارة زيادة 30 وفاة جديدة، منها 9 بالدار البيضاء، 3 بتطوان، 3 بمراكش، 4 بفاس، 2 بالرشيدية، 2 بتاونات، حالة بطنجة، حالة بأزيلال، حالة بالفقيه بنصالح، حالة ورزازات، حالة تنغير، حالة الرحامنة، حالة شيشاوة، ليرتفع مجموع الوفيات المسجلة جراء هذا المرض إلى 888 حالة، بمعدل فتك يساوي 1.7 في المائة، في حين ارتفعت حالات الشفاء إلى 36 ألفا و343، بعدما انضافت 1303 حالات شفاء جديدة، ليكون بذلك معدل التعافي يساوي 69.4 في المائة.