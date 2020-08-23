كوفيد… في انتظار حلول السماء

انهيار أجزاء من المنظومة بمراكش والبيضاء وطنجة وفاس ونقص حاد في الأدوية والمعدات وكورونا يفضح كذبة 3000 سرير إنعاش والصناعة الوطنية لأجهزة التنفس الاصطناعي

فقد أطباء وممرضون ومساعدون طبيون وتقنيون وإداريون بمستشفيات بفاس والبيضاء ومراكش وطنجة، الأمل في حلول حكومة سعد الدين العثماني، وأطلقوا نداءات استغاثة ودعاء وتضرع، من أجل حلول أخرى ستأتي حتما من السماء.

ويتداول مهنيو الصحة ومسؤولوها أشرطة صوتية أطلقها أطباء وممرضون، دعوا فيها وزارة الصحة والمديرين الجهويين والمندوبين الإقليميين ومديري المستشفيات لإيجاد حلول عاجلة بسبب وضعية الاكتظاظ الرهيب، التي يشكو منها عدد من الأقسام والمصالح المحتضنة لمسارات “كوفيد 19”.

ونقل مهنيون يشتغلون بالمراكز الاستشفائية الجامعية بابن رشد بالبيضاء ومحمد السادس بمراكش والحسن الثاني بفاس ومستشفيات عمومية بطنجة، الوضعية المزرية التي أضحت عليها هذه المؤسسات الصحية، بسبب الارتفاع المهول في عدد الإصابات اليومية، التي يتحول أغلب أصحابها إلى هذه الوحدات من أجل التكفل العلاجي.

وقال مهنيون إن الوضعية أضحت لا تطاق وتنذر بانهيار وشيك للمنظومة الصحية، التي عجزت عن استيعاب هذا الانفجار الكبير في أعداد المصابين، وارتفاع عدد الحالات الحرجة المحالة على غرف الإنعاش، والأخرى التي يضطر الأطباء إلى إحالتها على أجهزة التنفس الاصطناعي. ويزداد الوضع سوءا بمستشفيات عمومية تابعة للمديرية الجهوية مراكش-آسفي، إذ تحدثت مصادر “الصباح” عن انهيار أجزاء من المنظومة الصحية بالجهة، وخرج الأمر عن السيطرة في عدد من المؤسسات الصحية، خصوصا بعمالة مراكش (سيما محمد الخامس وابن زهر)، في حين لم تتأكد أخبار عن تقديم مندوبين للصحة استقالتهما صباح أمس (الثلاثاء).

وعلمت “الصباح” من مصدر مسؤول أن وفدا وزاريا سيحل خلال ساعات قليلة بمستشفيات مراكش للتحقيق في الوضع الوبائي الخطير، وارتفاع ضحايا “الفيروس”. واستنادا إلى معطيات موثوق منها، فإن رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، أصدر تعليماته إلى وزير الصحة لانتقال وفد وزاري إلى مستشفيي محمد السادس وابن زهر “المامونية” للوقف على معطيات قدمت له من قبل برلمانيين.

ومن المنتظر أن يقف الوفد الوزاري على اختلالات خطيرة تتخبط فيها مستشفيات مراكش، في وقت يسارع مسؤولو قطاع الصحية بالمدينة إلى اتخاذ إجراءات وتدابير من أجل التخفيف من حدة المعاناة التي يعيشها مرضى “كوفيد 19” جراء انعدام الدواء وسوء تدبير الموارد البشرية واللوجستيكية داخل المستشفيات ونقص مـــــــعدات وأسرة الإنعاش.

ويكذب وصول أغلب مصالح الإنعاش إلى وضعية الملء، رغم إحصاء حوالي 187 حالة حرجة فقط، التصريحات السابقة لرئيس الحكومة (في بداية انتشار الوباء)، التي أكد فيها أن المغرب يتوفر على 1640 سريرا للإنعاش، ويمكن أن يصل إلى 3000 سرير في الأيام المقبلة، كما يكذب التصريحات التي تداولها وزير الصناعة والتجارة بوجود صناعة وطنية لتحقيق الاكتفاء الذاتي في أجهزة التنفس الاصطناعي.

ورغم التعليمات التي وجهها وزير الصحة لفتح المراكز الصحية لمسارات “كوفيد 19” وإخضاع المشتبه فيهم إلى التحليل المصلي، قبل عرض الحالات الإيجابية على العلاج في المستشفيات العمومية، أو المنازل، فإن العملية لم تعط أكلها، بسبب الوضعية الراهنة لـ 90 في المائة من هذه المراكز التي تشكو من جودة البنيات التحتية والتجهيزات والموارد البشرية، ومنوط بها مهام الوقاية وتطبيق البرامج الصحية، مثل التلقيح.

وما زاد الوضع سوءا، القرار السابق الذي أصدرته وزارتا الداخلية والصحة لإغلاق جميع مسارات كورونا المستجد في جميع المؤسسات الصحية، التي كانت مفتوحة لهذا الغرض، وتحويل المرضى إلى مستشفيين ميدانيين بابن سليمان وبنكرير، إذ ترتبت عن هذا القرار عودة قوية للمرضى العاديين إلى المستشفيات الذين اختلطوا، اليوم، مع المرضى الحاملين للفيروس.

يوسف الساكت