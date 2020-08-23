احتيال على عامل بالشمال

انتشرت، منذ أول أمس (الاثنين)، شكاوى مستفيدين من قوقعات سمعية، حصلوا عليها، في وقت سابق، في عملية توزيع سماعات للصم في حفل حضره عامل عمالة الفحص أنجرة، كما ساهم في تدبير غلافه المالي، عن طريق الوكالة المتخصصة لطنجة المتوسط.

ووجهت أصابع الاتهام في ما بات يعرف بالاحتيال على عامل الإقليم، إلى مندوبة الصحة، بصفتها الجهة التي أشرفت على صفقة اقتناء السماعات، وتأطير الجانب المسطري والصحي للعملية، بعد أن اتضح أن السماعات فاسدة، ولا تستجيب إلى المواصفات، وأن المندوبة أغفلت جوانب مهمة، تتعلق بمراقبة الصفقة ودفتر تحملاتها، وكذا الشروط الصحية والتقنية للسماعات موضوع العمل الخيري، إضافة إلى رئيسة جمعية.

وفي تفاصيل الواقعة، التي أغضبت أسر الأشخاص في وضعية صعبة نتيجة فقدانهم حاسة السمع، فإن مندوبة الصحة بالفحص أنجرة أشرفت على العمل الخيري، على اعتبار أن مجاله يدخل ضمن سلطاتها، وأناطت مهمة تدبيره بصديقتها رئيسة الجمعية، لتمر صفقة اقتناء السماعات مباشرة إلى شركة تكلفت بتوريدها، قبل أن يحدد يوم توزيعها على المستفيدين، من أطفال وشباب، لكن لم تمر إلا بضعة أيام حتى تبين أنها سماعات لا تستجيب إلى المواصفات، ولم تف بالغرض الصحي الذي أنجزت من أجله العملية. وحسب المصادر ذاتها فإن عامل الإقليم كان وراء تدبير ميزانية هذه المبادرة، إذ عهد إلى الوكالة المتخصصة طنجة المتوسط بالتمويل، على أن تتكلف مندوبة الصحة، بمجال اختصاصها، المتعلق بشروط الاقتناء ومراقبة الجودة والمعايير التي تفرضها وزارة الصحة، وأيضا حضور طبيب مختص، للإشراف على العملية وتركيب السماعات للمستفيدين.

تم عقد شراكة بين الوكالة المتخصصة التابعة للدولة، والجمعية المعنية، إلى حين تدبير آلات السمع وتوزيعها في حفل حضره العامل ومندوبة الصحة، وأشرفت فيه رئيسة الجمعية على تركيب السماعات، في تجاوز تام للإجراءات المعمول بها في القوافل والخيمات الطبية، والتي يعهد فيها إلى أطباء، حسب التخصصات، بالإشراف على أي نوع من الخدمات الصحية.

وبعد أيام من استفادة المستهدفين بآلات السمع، “تبين أنها لا تفي بالغرض، وأنها غير صالحة بتاتا لفقدان السمع من المستوى المتوسط أو ضعف السمع الشديد”، حسب إفادة والد طفل من المستفيدين.

واتضح أيضا أن مزاولة مهنة مقوم السمع، الذي يمكنه أن يحدد المعايير والآلات الواجب استعمالها لكل حالة، تقتضي أن يكون صاحبها حاصلا على دبلوم مقوم معتمد للسمع، وأن يكون حاصلا على ترخيص من قبل الأمانة العامة للحكومة، ناهيك عن أن آلات السمع الطبية ينبغي أن تكون حاصلة على شهادة التسجيل مسلمة من وزارة الصحة. وهي شروط لم يتم فحصها وغيبت في العملية الخيرية التي مولت بالمال العام، ما أحبط المستفيدين وأشعرهم بأنهم كانوا ضحية مسرحية تم تصويرها وأرشفتها ضمن الأعمال التي أنجزتها الجمعية ومندوبة الصحة.

وطالب أولياء أمر بعض المستفيدين، من العامل والمديرية الجهوية للصحة بطنجة الحسيمة، بفتح تحقيق للتعرف على مصدر آلات السمع ومدى قانونية صفقتها، وإن كانت الشركة التي اعتمدت لتوفيرها تشتغل في المجال، وكذا إجراء أبحاث حول تقصير مندوبة الصحة في المراقبة والإشراف وعدم إحضار متخصصين.

المصطفى صفر