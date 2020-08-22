نجوم “ماستر شيف سيلبرتي” يعودون إلى الورشة

علمت “الصباح” أن نجوم نسخة 2020 من برنامج “ماستر شيف سيلبرتي”، سيعودون إلى الورشة من أجل تصوير البرايم النهائي من البرنامج.

وأوضحت مصادر “الصباح”، أن البرايمات الأولى من البرنامج والذي ينتظر أن يبث على شاشة القناة “إم بي سي 5″، بعدما اقتنت حقوق البث، صورت قبل أسابيع، قبل أن يتوقف فريق العمل عن التصوير، في انتظار استئنافه نهاية غشت الجاري.

ويتوقع أن يصور البرايم النهائي، وهو ما دأب عليه فريق عمل البرنامج، في أجواء مميزة، سيما أنه سيشهد تتويج حامل لقب البرنامج للسنة الجارية.

ويشارك في الموسم الجديد من البرنامج والذي يحظى بمتابعة مهمة من قبل المغاربة، مجموعة من المشاهير، من بينهم عزيز داداس وماجدولين الادريسي والمغني الجزائري فوضيل، والفنان عبد الصمد مفتاح الخير، والفنان عزيز داداس، إلى جانب حمزة الفيلالي وربيع الصقلي وفاطمةالزهراء قنبوع وآخرين.

يشار إلى أن النسخة الماضية من البرنامج، بثت على شاشة القناة الثانية “دوزيم”، وكانت من الأعمال التي حظيت بنسب مشاهدة مهمة، سيما أنها جمعت مجموعة من المشاهير، وعاد لقب المسابقة للممثلة المغربية نورا الصقلي.



إيمان رضيف