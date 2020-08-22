نقابة صحية تطالب بالاستعانة بالمصحات الخاصة لعلاج مرضى كورونا

طالب المكتب الوطني للمنظمة الديموقراطية للصحة٬التابعة لنقابة المنظمةالديمقراطية للشغل٬ خالد أيت الطالب٬ وزير الصحة٬ “باشراك حقيقي٬ للقطاع الخاص بمختلف خدماته٬ من مصحات ومختبرات وشركات للأدوية والتجهيزات الطبية٬ في عمل مندمج ومتفق حوله، تحت إشراف وزارة الصحة٬ أو ممثليها الجهويين والانخراط دون قيد أو شرط٬ في التكفل بتشخيص ورعاية مرضى كوفيد-19 ٬ باعتبارها مؤسسات وطنية مكونة للمنظومة الصحية٬ وضرورة تقديم الرعاية الصحية والعناية الفائقة٬ لكل الأشخاص المصابين بأمراض مزمنة تفاديا للمضاعفات وحمايتهم ضد فيروس كورونا”.

وقالت النقابة ذاتها٬ إنه في ظل الارتفاع المتسارع لأعداد الاصابات والوفيات بجائحة كوفيد- 19 ٬ وفي ظل الضغط الذي تعرفه المستعجلات الطبية بمختلف المستشفيات العمومية٬ من توافد أعداد كبيرة من الحالات المصابة٬ ونظرا لتزايد عدد الاصابات في صفوف الأطر الطبية والتمريضية والتقنية والإدارية٬ وبشكل مخيف ومقلق جدا٬ وجب “توفير جميع المستلزمات والتجهيزات والمواد الطبية والبيوطبية٬ والأدوية للتشخيص وعلاج المرضى والمصابين”.

وأضاف المصدر ذاته٬ أنه من الضروري “توفير الموارد البشرية المؤهلة والكافية ومدها بوسائل الوقاية٬ والحماية من انتقال العدوى والإصابات بمرض كوفيد -19، خاصة اثناء مزاولة عملهم٬ وتسهيل مأموريتهم في التكفل بالمرضى، وتخفيف الضغط النفسي عنهم٬ لما يمثل ذلك من خطورة عليهم ومردوديتهم٬ وجودة الخدمات المقدمة وعلى المنظومة الصحية ككل بسبب قلة لموارد البشرية المتوفرة حاليا”.

عصام الناصيري