“الصباح” مع مصابين بالفيروس

زارت “الصباح”، رفقة السلطات المحلية بحي المطار بالألفة بالبيضاء وأفراد للقوات المساعدة، أمس ( الخميس)، عدد من المصابين بفيروس كورونا الذين يخضعون للحجر الصحي بمنازلهم.

وقال بعض المصابين، الذين تلقوا مساعدات من السلطات عبارة عن كمامات طبية، إن وضعيتهم الصحية جيدة ويخضعون لكل التدابير.

واستأنفت سلطات المحلية بمقاطعة حي المطار بالألفة بالبيضاء، حملات التوعية والتحسيس بالإجراءات الاحترازية للوقاية من الفيروس.

ففي حي الفردوس، وهو واحد من أكبر الأحياء اكتضاضا بالسكان ، جاب قائد المقاطعة وأعوان السلطة والقوات المساعدة، أمس الخميس المنطقة، في إطار حملة تحسيسية تستهدف السكان والباعة الجائلين والمارة.



وهكذا، تم توزيع كمامات على المصابين بالفيروس والذين يخضعون للحجر الصحي بمنازلهم، وتقديم شروحات لهم حول الارتداء السليم لهذه الوسيلة الوقائية.

كما قام قائد المقاطعة بجولة ميدانية بالمقاهي والمحلات التجارية بهدف التذكير بالقواعد الأساسية للوقاية، وهي ارتداء الكمامة وغسل اليدين أو تعقيمهما واحترام التباعد الاجتماعي.



وثمن عدد من السكان هذه المبادرة، وقال أحدهم إنه “بعد الرفع التدريجي للحجر الصحي، اعتقد الناس أن المرض قد انتهى، وهذا ما تسبب في هذه الزيادة المقلقة في الحالات الإيجابية والوفيات”، مشيرا إلى بالجهود التي تبذلها السلطات المحلية “لتصحيح سلوكات بعض الأفراد الذين يقللون من خطورة الفيروس وساهمت ممارساتهم اليومية غير السليمة في زيادة عدد حالات الإصابة المؤكدة”.

خالد العطاوي