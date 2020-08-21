وحدات الجيش في المدن الموبوءة

استدعى الوضع “الحرج” في بعضِ المدنِ التي أصابتها جائحة كورونا نزول وحدات الجيش لتعزيز جهود السلطات المحلية والعمومية ومساعدتها على تنفيذ الإجراءات الوقائية والاحترازية، بعد تسجيل أرقامٍ قياسية في بعضِ المدن.

وقال شهود عيان ل”الصباح”، إن وحدات للجيش انطلقت، صباح اليوم (الجمعة)، من بعض الثكنات قرب خريبكة، وقصدت بعض المدن الموبوءة، اذ شوهدت شاحنات ودبابات في الطريق السيار الرابط بين بني ملال والبيضاء.

كما نزل

الجيش إلى شوارع بني ملال، منذ الساعات الاولى من صباح اليوم (الجمعة)، لفرض الحجر الصحي على المواطنين وتطبيق قرار الحكومة من أجل تطويق انتشار فيروس كورونا المستجد.

ووثقت كاميرات هواتف المواطنين، اللحظات الأولى لشروع القوات المسلحة الملكية في نشر عناصرها بمختلف شوارع المدينة، التي بدت خالية من المواطنين باستثناء عدد قليل من المارة.

ويأتي هذا القرار، بعدما أعلنت الحكومة، أمس الخميس، إغلاق ثلاث مدن على إثر تسجيل ظهور بؤر وبائية جديدة بمجموعة من أحياء الدار البيضاء ومراكش وبني ملال.

وتم، على مستوى مدينة الدار البيضاء، إغلاق كل من شواطئ مدينة الدار البيضاء وشواطئ دار بوعزة وشاطئ “بالوما” بعين حرودة، وإغلاق الحمامات بمجموع تراب الدار البيضاء ابتداء من يوم الجمعة 21 غشت 2020 عند منتصف الليل.

خالد العطاوي