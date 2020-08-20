كانت “الصباح” سباقة لكشفها.الحكومة تعلن عن الإجراءات الجديدة

أعلن بلاغ للحكومة، قبل قليل، تفاصيل الإجراءات الجديدة لمواجهة انتشار فيروس كورونا، كانت “الصباح” سابقة لنشرها أمس (الأربعاء).

وقال البلاغ الحكومي إنه بناء على خلاصات عمليات التتبع اليومي والتقييم المنتظم المنجزة من طرف لجان اليقظة والتتبع، وإثر تسجيل ظهور بؤر وبائية جديدة بمجموعة من أحياء البيضاء ومراكش وبني ملال، وبالنظر لما تقتضيه الضرورة الصحية الملحة، فقد تقرر اتخاذ مجموعة من التدابير لتطويق رقعة انتشار فيروس كورونا – كوفيد 19 بهذه المدن.

وتقرر في البيضاء إغلاق كل من شواطئ المدينة، وشواطئ دار بوعزة، وشاطئ “بالوما” بعين حرودة، وإغلاق الحمامات بمجموع تراب المدينة، ابتداء من يوم الجمعة 21 غشت 2020 عند منتصف الليل.

كما تم الإبقاء على إجراءات التشديد التي اتخذت، أخيرا، والتي شملت إغلاق مداخل وأجزاء من 2 أحياء بعمالة مقاطعات سيدي البرنوصي، وحي واحد ودوار واحد بعمالة مقاطعات عين السبع الحي المحمدي، و2 أزقة بعمالة مقاطعات الفداء – مرس السلطان، و7 أحياء وشوارع وأزقة بعمالة مقاطعات الدار البيضاء – أنفا، و3 أزقة بعمالة مقاطعات ابن مسيك

كما همت الإجراءات المتخذة بهذه المناطق المستهدفة : إغلاق المقاهي والمطاعم بالإضافة إلى المحلات التجارية للقرب والمراكز التجارية الكبرى على الساعة الثامنة مساء، وإغلاق أسواق القرب انطلاقا من الساعة الرابعة مساء، وإغلاق الحمامات وصالونات التجميل، منع نقل مباريات كرة القدم بالمقاهي.