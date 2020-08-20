أشغال حفر تشل السياحة بالصويرة

فوجئ أرباب المحلات والوحدات الفندقية بالصويرة، أخيرا، بعودة أشغال الحفر وسط المدار السياحي للمدينة العتيقة الأمر الذي أثار غضب الكثيرين منهم.

وتحدث متضررون، في تصريحات ل”الصباح”، عن معاناتهم مع أشغال الحفر التي اعتقدوا أنها انتهت خلال فترة الحجر التي دامت لأشهر، تحضيرا للإعلان عن انطلاق خارطة الطريق الخاصة بقطاع السياحة، التي تم الإعلان عنها في يوليوز الماضي، بحضور نادية فتاح العلوي، وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي والاقتصاد الاجتماعي،ضمن نشاط رسمي، وتضمنت جدولة استثنائية لزوار حاضرة الرياح، مع برمجة تراثية وثقافية وفنية وإيكولوجية ورياضية وترفيهية.

وقبل الزيارة الرسمية للوزيرة عاشت الصويرة أسابيع من أشغال الحفر، التي همت مختلف الأزقة والشوارع السياحية داخل المدينة العتيقة، خلال الفترة التي كانت فيها المدينة تعيش فعلا حالة ركود اقتصادي وسياحي، بسبب تبعات الحجر، قبل أن يتنفس المهنيوم الصعداء، بعد إجراءات تخفيف الحجر وانتهاء الأشغال وعودة الحياة تدريجيا إلى إيقاعها المعتاد، لكن فوجئوا مجددا بعودة أشغال الحفر في المواقع نفسها التي تم تهييئها.

وتساءل العديد من سكان مدينة الرياح حول الجدوى من الأشغال الترقيعية التي تم إجراؤها خلال فترة الحجر، إذا كانت ستعود من جديد، وما إذا كان الأمر له علاقة بحسابات انتخابوية.

عزيز المجدوب