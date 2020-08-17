الخـلـيـج أنـقـذنـي

بوح مثليين (الحلقة الأخيرة)

هم أشخاص يعيشون بيننا ويمارسون حياتهم بشكل عاد، الفرق الوحيد أن لهم ميولات جنسية مختلفة تجعلهم يعانون الأمرين في مجتمع ذكوري لا يتقبل الاختلاف. وبين مزدوجي الميول والمثليين والـ”بانسيكشوال” والـ”مونوسكشوال” وغيرهم من الأفراد ذوي التوجهات الجنسية المتباينة، والقصص التي تحمل في طياتها الكثير من المعاناة والتضحيات الجسيمة، تختلف الحكايات والتجارب التي سننقل لكم البعض منها في سطور مقتبسة من مذكرات سرية، أبطالها أقليات جنسية يسعنا تصنيفهم في ثلاث خانات: ناجون ومحاربون وضحايا.

إعداد: يسرى عويفي

سافرنا لممارسة الدعارة المقنعة تحت ذريعة العمل في مراكز التجميل

لطالما كان سفيان، الشهير في أوساط دعارة المثليين بلقب “ميمي”، مستعدا لمشاطرة جسده وانتمائه إلى مجتمع «الميم» مع أشخاص يقيمون جماله ودلاله بما هو ملموس ومادي، فقد كان احترافه لأقدم مهنة في التاريخ، في بلد يرفض جزء من سكانه «مشاركة الأوكسجين» مع المخنثين و»اللوبيات»، مخاطرة كبيرة في بدايات الألفية الثالثة، كادت أن تكلفه حياته بعد أن تعرض للتعذيب على يد أحد أغنياء العاصمة الاقتصادية، بسبب إصراره على تلقي مقابل خدماته الجنسية مسبقا، وهو ما يزال مبتدئا في “الدومين”.

وعن بداياته بهذا “الدومين”، في 2004، يقول ميمي “كان المثلي فديك الوقت كايمشي غير مع شكون وشكون. كاين اللي بداو بالطروطروار، ولكن بلا ما يعيقو ويلبسو ليغوب الرخاص والباروكات بحال الشوهة اللي كايديرو دابا، كانو الكليان المفيكين كيعرفوهم غير من المشية والنظرات … وكاين اللي بدا بالقصارات فالديور بحالي أنا”، مشيرا إلى أنه كان يتعامل مع إحدى القوادات، التي تنسق بينه وبين الزبائن، وترسله لتنشيط بعض السهرات الليلية، بحكم براعته في الرقص الشعبي والشرقي، قبل ممارسة الجنس مع أحد الحاضرين، مقابل مبالغ مالية “على قد الحال”.

«واخا ماكانتش الفلوس بزاف، ولكن كانت الدعارة بشانها ومرشانها، سواء بالنسبة إلى العاهرات أو المثليين، وأغلبهم كانوا يعيشون العزلة ويرتادون أماكن سهر محددة، غالبا ما توجد في مدن سياحية توفر لهم الحماية الجسدية، من قبيل مراكش وأكادير وطنجة والبيضاء، وتضمن لهم حق ارتداء ملابس ضيقة والتمتع بقصات شعر معينة… ناهيك عن الإكراميات التي كان الخليجيون يقدمونها ويغدقون على ممتهني الدعارة من الجنسين بالأموال والهدايا»، يقول ميمي، البالغ من العمر 42 سنة، مستطردا “الصراحة عشنا معاهم شوية، ولكن ماكانش دكشي مقنعني، لا أنا لا صحابي اللي كانوا خدامين معايا، فقد كان همنا الأول والأخير نديرو الدار والطوموبيل، ونخرجوا أسرنا من براثين الفقر المدقع، لذا، وبمجرد ظهور شبكات تسفير المثليين إلى دول الخليج، تنفسنا الصعداء، ووجدنا أخيرا من يقدر حرفتنا ومجهوداتنا الجبارة، مقابل أجور سخية، مكنتنا من نيل رضاة الواليدة، والإنفاق على إخوتنا ودفع تكاليف تعليمهم».

ويتابع محدثنا، الذي تبدو عليه مظاهر الغنى، من خلال المجوهرات الذهبية والملابس ذات الماركات العالمية، بحماس “هكذا إذن، أصبح الخليج بالنسبة إلى المحترفين مثلنا كالحديقة الخلفية التي نعمل فيها، مسخرين أجسادنا لخدمة زبائن من نوع خاص، يعشقون “سلعة” المغرب ويدفعون مئات بل آلاف الدولارات، مقابل ليلة حمراء، أو سهرة “شطيح ورديح وزهو ونشاط”، رغم المنافسة القوية بيننا وبين عاهرات دول الخليج من مختلف الجنسيات”، مشيرا إلى أن السفر إلى هذه الدول لممارسة الدعارة المقنعة، حينها، كان بذريعة العمل في مراكز التجميل والنوادي متعددة التخصصات، التي تقدم خدمات تدليك أو تنميق الأظافر والأكعاب، إلى جانب المداعبات الجنسية للزبائن في أحواض المياه الساخنة وصالات البخار (السونة)، على يد مثليين بجنسيات وأحجام وأشكال مختلفة ومتعددة.

أثمنة الخدمات

يستدرك ميمي حديثه وهو يشعل سيجارة منكهة بهدوء، قائلا “عنداك يسحاب ليك دكشي كان ساهل، حنا راه دوزنا الحرب والقتال باش نديرو اللعاقة والدار والطوموبيل”، موضحا أن المراكز والنوادي المشغلة للمثليين بدول كالإمارات وسلطنة عمان، والبحرين، كانت تفرض عليهم مجموعة من الشروط، أهمها الاهتمام بالنظافة وقص الشعر والظهور بشكل أنيق، لأن الزبائن لا يقتصرون على ممارسة الجنس فقط، بل يتفنون في اختيار الشريك “السالب”، ويخضعونه لقائمة طويلة من المعايير، أهمها السن ولون البشرة والحجم، بالإضافة إلى مقاسات القضيب، رغم أنه لن يمارس الجنس على الزبون.

وأما عن أثمنة الخدمات الجنسية التي كان ميمي يقدمها بالسهرات وجلسات الأنس، حينما كانت “اللحيمة طرية” (أي حينما كان صغير السن)”، فتتراوح بين 300 دولار إلى 800، على حد قوله، مشيرا إلى أنه انضم بعد ذلك، إلى إحدى شبكات القوادة المكونة من مثليين “متقاعدين”، الذين يتقاضون بين 100 دولار و500 عن كل خدمة وساطة يقدمونها، ما إن تجاوز سنه 40 سنة و”بدا عظمو يرشا”.