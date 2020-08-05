انفجار بيروت … حصيلة القتلى تصل إلى 100 ومرشحة للارتفاع

أعلن الصليب الأحمر اللبناني ، اليوم الأربعاء، أن الانفجار الضخم الذي هز أمس مرفأ بيروت وألحق أضرارا كبرى بالأحياء المجاورة في المدينة، أسفر عن مقتل أزيد من 100 شخص وإصابة أكثر من أربعة آلاف بجروح.

وذكر الصليب الأحمر ، في بيان ، أن “انفجار أمس خلف إلى حدود الآن مصرع أزيد من 100 قتيل وإصابة أكثر من أربعة آلاف شخص”، مشيرا إلى أن فرقه لا تزال تقوم بعمليات البحث والإنقاذ في المناطق المحيطة بموقع الانفجار.

وكانت وزارة الصحة اللبنانية قد أعلنت في حصيلة سابقة سقوط 73 قتيلا و3700 جريح جراء الانفجار.

وأعلن المجلس الأعلى للدفاع اللبناني بيروت “مدينة منكوبة”، كما أوصى مجلس الوزراء بإعلان حالة الطوارئ خلال اجتماعه اليوم المخصص لتداعيات الحادث.

وهزت انفجارات ضخمة مرفأ بيروت ، مما أدى إلى حدوث دمار بجزء كبير من الميناء وتدمير مبان وتهشيم نوافذ وأبواب مع تصاعد سحابة على شكل فطر عملاقة فوق العاصمة.