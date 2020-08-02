مراكش … اعتقال قاتلة إبني زوجها

فتحت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة مراكش بحثا تمهيديا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، صباح اليوم الأحد، وذلك لتحديد ظروف وملابسات ارتكاب سيدة، تبلغ من العمر 50 سنة، لجريمة قتل مزدوجة في حق اثنين من أبناء زوجها القاصرين.

وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن مصالح الشرطة القضائية كانت قد باشرت، صباح اليوم الأحد، إجراءات معاينة جثتي الهالكين، وهما طفل وطفلة يبلغان من العمر على التوالي 12 و14 سنة، تعرض أحدهما للخنق بغرفة بالطابق الأول بمسكن العائلة الكائن بحي القصبة بمدينة مراكش، فيما تعرضت الفتاة لطعنات باستعمال السلاح الأبيض بسطح نفس المنزل.

و أضاف المصدر ذاته أن المعطيات الأولية للبحث تشير إلى الاشتباه في تورط زوجة الأب في ارتكاب هذه الجريمة، وذلك لأسباب ودوافع يعكف البحث التمهيدي حاليا على تحديد طبيعتها.

وقد تم، حسب البلاغ، الاحتفاظ بالمشتبه فيها تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث التمهيدي الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات ارتكاب هذه الجريمة.