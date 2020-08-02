السكن الاجتماعي … تحطيم الأرقام

عناية ملكية سرعت محاربة الصفيح واهتمت بذوي الدخل المحدود

أولى الملك محمد السادس، منذ اعتلائه عرش المملكة، عناية خاصة لذوي الدخل المحدود، وكذا لسكان التجمعات غير اللائقة، إذ حرص على تبني سياسة حكيمة في مجال الإسكان، ساهمت بشكل كبير في رسم الخريطة العمرانية للمدن الجديدة، كما مكنت فئات عريضة من التوفر على مسكن لائق وفق شروط في المتناول، ناهيك عن تخصيص وعاءات عقارية لترحيل مدن الصفيح وتوفير العيش الكريم.

وعرف مجال السكن الاجتماعي تطورا ملحوظا، كما استجاب لمطالب ملحة كانت قبل 1999، صعبة المنال بسبب تعقيدات بيروقراطية وأخرى بنكية، كما مكن تشجيع الخواص من إحداث تنافسية على الجودة، ورواج اقتصادي ساهما بدورهما في الرقي بالطبقات الاجتماعية ذات الدخل المحدود أو المتوسطة، إذ عمت المشاريع مختلف المدن الكبرى، وظهرت مع مرور السنين شركات رائدة في مجال السكن الاقتصادي، ناهيك عن فتح وعاءات عقارية جديدة لاستيعاب الطلب المتزايد على هذا النوع من السكن، الذي قفز من 20 مليون سنتيم في بداياته الأولى، إلى 30 مليونا، لتتدخل الدولة من جديد، بتعلميات من جلالة الملك، لدعم الفئات المستهدفة بتخفيض المبلغ الذي يدفعه المشتري إلى 25 مليون سنتيم، بينما تتكلف الدولة بدعم قيمته 50 ألف درهم، يتم توجيهها للبائع من الاقتطاعات الضريبية المتعلقة بالقيمة المضافة، مع وضع شروط لعدم المضاربة وإبعاد غير المحتاجين فعلا للسكن، عبر اشتراط شهادة عدم الملكية والإبقاء على الرهن المتعلق بدعم الدولة والمقدر بخمسة ملايين سنتيم، في سجل الرسم العقاري لأربع سنوات، ما يمنع الاتجار في هذا النوع من السكن أو اقتناءه لأهداف ربحية محضة بعيدا عن الغرض الأساسي وهو تمكين المحتاجين فعلا من السكن.

وبلغ إنتاج الوحدات السكنية من هذه الفصيلة الذروة بين 2008 و2017، سواء بالنسبة إلى الشقق من سعر 140 ألفا أو تلك التي حدد لها ثمن 250 ألف درهم، إذ تم إنتاج 130 ألف مسكن بقيمة 140 ألف درهم، في إطار برنامج السكن ذي القيمة العقارية المنخفضة، منذ 2008 في إطار برنامج 2008 إلى 2020، وبعد انطلاق هذا المشروع بعامين أي في 2010، شرعت الحكومة في برنامج إنتاج 300 ألف سكن اقتصادي بقيمة 250 ألف درهم في الفترة نفسها، حسب بيانات رسمية لوزارة السكنى.

من جهة ثانية، أرسى الملك برنامجا للقضاء على السكن غير اللائق، وفي 2004 أطلق جلالته برنامج مدن بدون صفيح، بتخصيص بقع أرضية للبناء الذاتي، وكذا بترحيل السكان إلى شقق مجهزة في مشاريع للخواص. وحث جلالته الحكومة على الإسراع في تنزيل البرنامج سالف الذكر، وبذلت مجهودات كبيرة رغم التحديات المرتبطة بالمشاكل الناجمة عن إحصاء السكان وإعادة إيوائهم، كما بوأت السياسة الحكيمة لجلالة الملك المغرب الرتب المتقدمة عالميا في مجال القضاء على دور الصفيح.

م. ص