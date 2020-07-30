التحويل المضاد يهدد المواليد الجدد بالموت!!!

دق المكتب الإقليمي للنقابة الوطنية للصحة العمومية (ف د ش) ببنسليمان ناقوس الخطر إثر تفاقم الاختلالات وسوء التسيير و التدبير الاداري بالمستشفى الاقليمي ببنسليمان

ووقف المكتب على استمرار معاناة النساء الحوامل و معهم الاطر الصحة من استفحال ظاهرة التحويل المضاد contre références للنساء الحوامل في وضعية حرجة واستعجالية الموجهة للمراكز الاستشفائية الجامعية سواء ابن سينا بالرباط او مستشفى ابن رشد بالدار البيضاء ورفض هذه الاخيرة التكفل بالحالات الوافدة عليها, حيث اصبح اقليم بنسليمان معزولا وبدون مستوى ثالث للعلاج في ظل افتقار المستشفى الاقليمي لطبيب مختص في التخدير و ألإنعاش. ما ينذر بكارثة تهدد صحة الامهات و المواليد وتعرضها للخطر.

ورفض المكتب التجاهل الغير المبرر والتعاطي الغير الجاد مع المراسلات الواردة من المصالح الاستشفائية و استيفاء متطلباتها مما يخلق تعثرا في خدماتها وعرقلة للسير العادي للعمل بها.

يوسف الساكت