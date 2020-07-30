بالفيديو … اعتقال المتورطين في رشق بائعي الأغنام بسوق بالبيضاء

أوقفت مصالح الأمن بالحي الحسني بالبيضاء قليل، 20 متهما تورطوا في رشق بائعي الأغنام وطردهم من رحبة “دار زماط” بالألفة.

ويشمل القاصرين نسبة كبيرة من الموقوفين الذين مازالوا يخضعون للبحث كما تم استدعاء أولياء أمورهم من أجل إنجاز المساطر القانونية في هذا الإطار.

وما زالت مصالح الأمن إلى حدود الساعة تبحث عن آخرين، منهم راشدون ساهموا في الفوضى التي عرفها سوق الغنم نفسه، والتي كانت أسبابها نذرة الأغنام وارتفاع الأثمان.

وفر بائعو الأغنام من السوق بمجرد مهاجمتهم من قبل المعنيين بالأمر.

وتمت السيطرة على الوضع وإرجاع بائعي الأغنام إلى السوق، بينما رفض آخرون سيما الذين لا يرغبون في أداء واجب الصنك.

مصطفى صفر

فيديو الاعتداءات