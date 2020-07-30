خطاب العرش امتصاص الصدمة

قصوري: الملك أعطى أهمية كبرى لدعم المقاولات الصغرى والمتوسطة للحفاظ على مناصب الشغل

قال الباحث ادريس قصوري، إن الخطاب الملكي لمناسبة الذكرى الواحدة والعشرين لعيد العرش، شكل مناسبة للحديث عن تداعيات وباء كورونا وآثارها على الحياة الاقتصادية والاجتماعية.

وحرص الملك على امتصاص صدمة وباء كوفيد-19، وتنشيط الاقتصاد الوطني، وترسيخ الحماية الاجتماعية الذاتية، وفق رؤية إستراتيجية، تحول التهديدات والمخاطر إلى فرص ومكاسب تتيحها التحولات المستقبلية، مع العمل على تقليص المشاكل الاجتماعية المكلفة.

وأوضح المحلل السياسي في حديث مع “الصباح” أن الملك دعا إلى عدم التوظيف السياسي، والتخلي عن الدوغمائيات الاقتصادية لنظام السوق والليبرالية المتوحشة، التي تنتهز كل الفرص لصالحها فقط، والتي لا تحرك المخيال القادر على إيجاد الحلول الممكنة للمشكلات الاجتماعية المستعصية، وتفتقد للرؤى والبرامج المنهجية لإحداث التغيير الحقيقي.

إن روح الخطاب، يقول قصوري، يحول الأزمة إلى فرصة والفوضى إلى نظام، ولا يسمح بأن تتحول الأزمة إلى إحباط أو غضب، ويسعى إلى تقوية النفس والأمل والثقة، مشيرا إلى أن الخطاب يعمل على تطوير الهوية وتثمين العمق الحضاري، والنسق القيمي المغربي بقيم مبتكرة ومفاهيم ناظمة فاعلة، مثل الانغماس في إيجاد الحلول حسب المصلحة العامة، وليس حسب مصالح الكبار.

وشدد الخطاب الملكي على أن قوة المغرب ومهارته الأساسية والإستراتيجية، هي ربح رهان الحماية الذاتية للمغاربة والانخراط الفعال فيها وتنفيذها بنجاح، مشيرا إلى أن أفق الخطاب يعمل على تمكين المغرب والمغاربة من القدرة على الثبات الايجابي والاستقرار، من خلال التمكين الاجتماعي والاقتصادي، فالقدرة تترجم في سرعة الاستجابة وفي الأفعال على أرض الواقع. ولا تتحقق القدرة دون تعبئة الموارد وتوافقات، وسرعة العمل بين جميع المكونات الرسمية والمدنية والقطاع العام والقطاع الخاص، واحترام المسؤوليات لخلق الصورة الجذابة والسمحة.

وأكد الأستاذ الباحث في جامعة الحسن الثاني بالبيضاء، أن الخطاب الملكي يعد دعوة للتكيف الإيجابي مع ضغوط الوباء الداخلية والخارجية الاجتماعية والمالية والاقتصادية، إذ أظهر صلابة معنوية وإرادة قوية وعزيمة راسخة لتذليل الصعاب ومقاومة العوامل المضادة وتغيير الواقع، كما عبر عن رد فعل فعال وإيجابي تجاه الآثار السلبية الجارفة لوباء كورونا، من خلال تمكين خطوط للدفاع الوطنية، عبر كل آليات ومقومات الصمود والنهوض وتذليل العقبات أمامها، بكل الإمكانيات المتاحة حتى ولو كانت قليلة.

وبرأي المحلل السياسي، فإن الخطاب يرسم صورة حركة ذاتية لإطار عمل اقتصادي واجتماعي منسجم ومتماسك، لبناء المستقبل وتقويض السياقات الاجتماعية لنظام السوق، والتعاطي الإيجابي مع الواقع، المتمثل في الأنشطة غير المهيكلة، والتي أبانت كورونا عن مخاطرها، وغياب الحماية الاجتماعية التي عرت النسيج الاجتماعي، والتي تهدد النظام والمجتمع.

ورسم الخطاب الملكي قدرة إستراتيجية على التكيف، وجعلها رأسمال المغرب بلدا قادرا على رفع التحدي، ولا يسمح بالانكسار أمام مخاطر كورونا، إذ عمل على رسم سياسة تهتم بكل مكونات الاقتصاد الوطني، في صورة متكاملة ومتناسقة، واهتمام أكبر بالمقاولة الصغرى والمتوسطة، دون إهمال للاستثمارات الكبرى، في إطار مراعاة القضايا ذات الأولوية في تنسيق جميع مجالات التنمية الاجتماعية والاقتصادية، حتى ينمو المجتمع بصورة منتظمة ومنسقة، كفيلة بالسيطرة على المخاطر وتحقيق نتائج التنمية المرجوة.

وأكد الخطاب الملكي، يقول قصوري، أن النجاح بقدر ما يتطلب تعبئة الموارد لمختلف الصناديق والمؤسسات، ويتطلب تخطيطا منسجما ومتكاملا اجتماعيا واقتصاديا، بقدر ما يستلزم تعديلات سلوكية وإيديولوجية، غير أن الخطاب أعطى قيمة للنهوض بدخل الفرد ومنافعه، أكثر مما ركز على توزيع الدخل بين فئات المجتمع. كما عمل على رد الاعتبار للهياكل الاقتصادية العامة، وإعادة صيانتها وتشغيلها، إلى جانب القطاع الخاص، حتى تسير حركة التغيير بكل قواها وفي كل أبعادها، التي بدونها لا يتحقق النمو ولا تترسخ التنمية.

وأوضح قصوري أن خطاب العرش أولى أهمية كبرى لدعم المقاولات الصغرى والمتوسطة، والحفاظ على مناصب الشغل، إذ الإنسان هو الهدف الأساسي للتنمية، وليس مجرد الأرباح، فتوازن النمو الآن هو الهدف، وهو الذي يتيح الفرصة أمام المواطنين، للصمود والتحرر من قدر الظروف المعوزة، والتحولات المفاجئة حتى تتحقق المناعة الذاتية.

ولعل الحديث عن الحكامة، هي إشارة إلى إقرار سياسة رقابة ذات فعالية من قبل المسؤولين وكل الفاعلين، وفي إطار ضوابط المسؤولية والشفافية والمصلحة العامة، من أجل تخليق القرارات والبرامج والإدارة، لتحقيق النجاعة في محاربة التسيب البيروقراطي والسياسي والاقتصادي، الذي جعل الاقتصاد متناقضا وغير متجانس، ومتفاوتا وغير متوازن، وظالما وغير عادل داخل القطاع الواحد، وبين مختلف القطاعات، وداخل الجهة الواحدة وبين الجهات والفئات.

برحو بوزياني